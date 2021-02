Margareth Menezes estará no Ding  Dong do Faustão no domingo de Carnaval

Foto Fernando Torquatto (Divulgação)

Magareth Menezes desembarca em São Paulo amanhã para gravar o quadro Ding Dong do Faustão, que vai ao ar no programa do domingo de Carnaval, dia 14 de fevereiro. É a segunda vez que a cantora e compositora recebe o convite. Na primeira vez, em 2017, cantou os hits de carreira Faraó e Dandalunda. Dessa vez, o repertório será mantido em sigilo pela produção do programa. Aos 34 anos de carreira, uma das vozes mais potentes da música nacional, Margareth vive um novo momento de sua trajetória artística: foi indicada pela quarta vez ao Grammy, a maior premiação de música do mundo, pelo seu álbum Autêntica; atuou como protagonista em um seriado de streaming voltado para a população negra chamado Casa da Vó; e foi nomeada embaixadora do Folclore e da Cultura Popular do Brasil pela IOV/Unesco. Em mais de três décadas de trabalho, já são 17 obras lançadas, entre LPs, CDs e DVDs, e 23 turnês por todos os continentes do mundo.





Olodum vai comemorar 30 anos do show com Paul Simon no Central Park

Paul Simon e Neguinho do Samba (Acervo Olodum)

No dia 15 de agosto de 2021, o Olodum vai comemorar os 30 anos da histórica apresentação da banda (15 de agosto de 1991) comandada pelo saudoso Neguinho do Samba, criador do samba reggae, ao lado do cantor e compositor Paul Simon, no Central Park de Nova York, que recebeu um público de 750 mil pessoas. Um marco na história da cidade. “Nós estamos preparando um evento especial para marcar essa data de tamanha importância para o Olodum e a música baiana de um modo geral”, comentou o presidente João Jorge Rodrigues em conversa com a coluna. A música The Obvious Child, que foi tocada em conjunto na abertura do mega show, faz parte do disco The Rhythm of the Saints, de Simon, que veio beber na fonte do afro do Pelô. Antes de Nova York, ele gravou no Centro Histórico com o Olodum e foi um acontecimento na capital baiana.

Formada por médicos, banda Doctor Soul grava com Luiz Caldas

Banda Doctor Soul (Divulgação)

A banda Doctor Soul, formada por cinco médicos, os ortopedistas Marcus Thadeu, Maurício Pimentel e Eduardo Gil, além do anestesista Fábio Maron e o cirurgião plástico Guilherme Queiroz, convidou o ídolo de todos os integrantes, o cantor e compositor Luiz Caldas, para a gravação do clássico Always on My Mind, com lançamento no YouTube e plataformas de streamig hoje. Eduardo Gil, que divide os vocais com o pai da axé music, tem muita ligação com o Carnaval, sendo um dos fundadores do Bloco EVA. A música escolhida foi gravada por grandes nomes da musica mundial, incluindo o Rei do Rock Elvis Presley numa versão primorosa. O filho de Eduardo Gil, Filipe Leonardo, comanda com Toni Dórea o projeto DiAvenida, voltado para a música baiana de Carnaval.

O projeto Caçador de Pôr-do-Sol é a nova aposta da banda Jammil, criada por Paulo Borges. O projeto mostra o vocalista Rafael Barreto em pontos turísticos, sempre no final da tarde, para gravar um vídeo com os sucessos do Jammil, que serão disponibilizados, sempre aos domingos, no Instagram e Youtube. “Esse ano, não vamos poder estar juntos fisicamente, mas a estreia do projeto não poderia ter sido em outro lugar. Foi no Humaitá e uma emoção enorme para mim”, comentou Rafael.

Amanhã, a Roda de Samba sobre Diversidade do Samba, realizada pelo Bloco Alvorada, promove o encontro de mulheres que fazem parte da trajetória da entidade. Será às 16h, pelo canal do Youtube Alvorada Samba, com participação de Juliana Ribeiro, Josiane Climaco, Raimunda Senna, Nadjara França e Roberto Mendes. Na sexta-feira de Carnaval, a live será às 19h, com a ala de canto e grupo Bambeia. Jorge Whashington irá apresentar o evento que também será transmitido pelo canal Alvorada Samba.

Os chicleteiros não ficarão desamparados neste Carnaval. A exemplo de outros artistas, a banda, que tem como vocalista Kill, vai realizar a Live Voa Voa dia 13 de fevereiro, sábado de Carnaval, a partir das 16h no canal do Chiclete no Youtube. Animados, os músicos estão escolhendo o repertório recheado de hits da banda.

Raymundo Sodré apresenta o show Afrosertão, mistura singular de Recôncavo e Sertão, no sábado, 16h, no seu canal @raymundosodre.. O cenário é a cidade de Ipirá, terra natal e fonte de inspiração para muitas composições dele.