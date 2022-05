Margareth Menezes explica como é possível fazer transformação social pela cultura

Na abertura do I Fórum ESG Salvador, a cantora Margareth Menezes cantou o hino de resistência “Alegria da Cidade” e lembrou que o projeto Fábrica Cultural, do qual é fundadora, beneficiou mais de 3 mil famílias baianas, transformando vidas através da cultura. Iniciativas com impacto social é um dos aspectos da sigla tema do evento, cujo objetivo é fomentar projetos sustentáveis, democráticos e responsáveis socialmente. O evento promovido pelo jornal CORREIO e Alô Alô Bahia reuniu cerca de 300 pessoas em sua abertura, ontem à noite, e segue hoje no Porto de Salvador.

Ativo desde 2004, a iniciativa na Península de Itapagipe lançou projetos como o “Mercado Iaô”, que inclui moradores da região na fabricação de peças de artesanato e em práticas culturais da Bahia. Para dar vida aos projetos, a organização conta com o patrocínio do Carrefour e da Prefeitura de Salvador, além da própria comunidade.

Margareth chama atenção para a necessidade de mais investidores a fim de potencializar microempreendedores. “Eu espero que esse encontro reverbere em ações nas quais empresários caminhem em pontes até chegar na comunidade. Tem muita gente potente, o que precisa é das ferramentas”, afirma a artista.

As práticas sociais são um dos três pilares da sigla ESG (Environmental, Social and Corporate Governance, em inglês), em tradução livre, a sigla aponta para melhores práticas ambientais, sociais e éticas no ambiente corporativo e na sociedade na qual o empreendimento está inserido. Augusto Cruz, autor do livro “Introdução ao ESG” que faz palestra no evento hoje , explica que a pauta existe há algum tempo, mas foi agora que ganhou dimensão no ambiente corporativo.

Segundo Augusto Cruz, a mudança ocorreu por conta dos protestos de novas gerações em relação ao futuro do planeta, exigindo que as empresas tenham políticas nesses sentidos. “Temos gerações investindo e trabalhando em empresas que evidenciam um propósito, que pensam na sociedade, na melhoria das condições de combate às injustiças”, evidencia.

Essas empresas adotam um sistema de transparência, preocupação com o meio-ambiente e inclusão, tanto na inserção de trabalhadores no meio corporativo, quanto no investimento de projetos socioculturais. “No campo social, se pratica diversidade pelo respeitos aos colaboradores. [A empresa] procura dar treinamento pensando no futuro para evitar uma irrelevância das pessoas, porque a tecnologia surge e você perde colaboradores porque não conseguiram acompanhar aquela tecnologia”.

PIONEIRISMO

O I Fórum ESG mostra o pionerismo do CORREIO e do Alô Bahia em tratar temas relevantes para a economia e sociedade baianas. O jornal CORREIO e portal Alô Alô Bahia, inclusive, já usam práticas sustentáveis há um tempo. “O CORREIO traz o ESG muito estruturado dentro da empresa, seja no conteúdo inclusivo, como também nas nossas práticas do dia a dia”, conta a diretora Renata Correia.

Já o proprietário do Alô Alô e colunista do CORREIO, Rafael Freitas, ressalta que o objetivo do fórum é disseminar a outros empresários e líderes condutas já praticadas pelos organizadores.

O empresário Antonio Carlos Júnior, presidente do conselho de administração da Rede Bahia, destaca que as práticas devem ser adotadas pelos setores privados, mas também públicos. “É um conhecimento que vem ganhando corpo e, no Brasil, está engatinhando. É preciso que o gestor conheça com mais profundidade esse assunto para que essas práticas comecem desde cedo”, estimula.

O evento de ontem foi fechado para convidados. Hoje, começa às 8h30 para quem adquiriu os ingressos através do Sympla. O dia será cheio de painéis com debates que permitirão os participantes a aprender como implementar as políticas em seus projetos. Com vagas esgotadas, interessados poderão acompanhar a programação ao vivo através do canal do CORREIO no YouTube.

O I Fórum ESG Salvador é um projeto realizado pelo Jornal Correio e Alô Alô Bahia.

SERVIÇO

O que: I Fórum ESG Salvador.

Quando: quinta-feira, 12/5.

Horário: das 8h30 às 18h30.

Onde: Porto de Salvador, Av. França, 1551 I, Comércio, Salvador – Bahia.

Inscrições gratuitas: bit.ly/ForumESGSalvador

PROGRAMAÇÃO

MANHÃ

8h30 – Credenciamento

9h – Abertura

9h10 – Palestra Decifrando ESG como funciona na prática, com Augusto Cruz, consultor, escritor e especialista em ESG

9h30 – Palestra Importância da Governança Corporativa no desenvolvimento das empresas, com Albérico Mascarenhas, Coordenador Geral do Núcleo Bahia do IBGC

09h50 – Palestra Desafio para o desenvolvimento do ESG no Brasil, com Fabio Alperowitch, Sócio-fundador da Fama Investimentos [VIRTUAL]

10h30 – Mediação por Isaac Edington, Presidente da Saltur

11h – Palestra Práticas socioambientais e diferenciais competitivos na indústria, com Jorge Cajazeira, Presidente do Conselho de Sustentabilidade da FIEB

11h20 – Palestra Diversidade acelerando negócios inovadores, com Paulo Rogério, Co-fundador do Vale do Dendê, empreendedor e consultor em diversidade

11h40 - Palestra Desafio para o desenvolvimento do ESG no Brasil, com Felipe Daud, Head de Políticas Públicas do iFood

12h20 – Mediação por Donaldson Gomes, editor e colunista de economia do Jornal CORREIO

TARDE

14h – Painel | Agenda ESG em setores econômicos, com Patricia Audi [VIRTUAL], Vice-presidente executiva de Relações Institucionais e Sustentabilidade Santander Brasil, Ricardo Mastroti [VIRTUAL], Diretor executivo da CEBDS, Fábio Ferreira [VIRTUAL], Gerente Jurídico do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja e Mariana Lisbôa, Presidente da ABAF e Líder Global de Relações Corporativas da Suzano S/A e mediação de Augusto Cruz, consultor, escritor e especialista em ESG.

15h40 – Painel | Práticas ESG fortalecendo as comunidades do entorno, com Rosane Santos, Diretora de ESG, Meio Ambiente, Relação com Comunidades e Comunicação Corporativa da BAMIN, Sérgio Santos, Gerente de Relações com Investidores e Relações Institucionais da Unipar, Márcia Sued, Head de Sustentabilidade do Sebrae Bahia e Presidente do Comitê de Sustentabilidade e mediação de Donaldson Gomes, editor e colunista de economia do Jornal CORREIO

17h20 – Painel | A influência do poder público na melhoria do ambiente de negócios, com Aila Britto, Diretora do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador, Ana Paula Matos, Vice-Prefeita de Salvador e Giovanna Victer, Secretária da Fazenda de Salvador, Leana Mattei [VIRTUAL], Head de Marketing da Incentiv.me, Mestra em Desenvolvimento Social, Escritora, Palestrante e Diretora da Aganju - Consultoria em ESG e Impacto Positivo e mediação de Donaldson Gomes, editor e colunista de economia do Jornal CORREIO.

18h30 – Encerramento

Dicionário ESG

Capitalismo de stakeholders - Modelo de negócio em que a empresa se preocupa em contribuir com o desenvolvimento de toda a sociedade e não apenas para seu resultado financeiro

Triple Bottom Line (TBL) - Com a tradução livre para economia, pessoas, meio-ambiente, a conduta estabelece práticas que relacionem os três temas

Frameworks - Conjuntos de indicadores que se propõem a apresentar o nível de comprometimento ESG, a exemplo do nível de inclusão

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) - São 17 metas estabelecidas pela ONU para ajudar o planeta. Entre elas: consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima e promoção do uso sustentável dos ecossistemas terrestres e aquáticos

Brandwashing - Quando a empresa se diz democrática, no entanto, não adota práticas