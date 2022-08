Margareth Menezes leva seu Eletroacústico ao Domingo no TCA

Foi no Teatro Castro Alves (TCA) que ela celebrou seus 30 anos de carreira com uma exposição comemorativa em 2018. Foi também nos palcos do complexo que muitos dos marcantes momentos desta história aconteceram, sendo tida como a artista que mais vezes se apresentou na Concha. Agora, Margareth Menezes chega ao projeto Domingo no TCA para apresentar o show Eletroacústico, em que traz uma seleção de canções que marcam sua trajetória, também incluindo faixas do álbum Autêntica, seu trabalho mais recente, indicado ao Grammy Latino 2020. O espetáculo acontece no domingo (21), às 11h, na Sala Principal do TCA, com ingressos a R$ 1 | R$ 0,50.

Somando-se à potente voz da cantora e compositora, estão violão, teclado, guitarra, baixo e percuteria, uma mistura de bateria e percussão: um formato mais compacto de apresentação. “A arte, a cultura e a música foram fundamentais nesse processo de distanciamento social que passamos e poder estar mais próxima do público está sendo muito importante para mim. Os projetos mais compactos, intimistas e de voz e violão sempre fizeram parte da minha performance artística, por isso estava muito saudosa de fazer um projeto assim”, ressalta Margareth.

Seu último lançamento, o single Terra Afefé, uma parceria com Carlinhos Brown, chegou às plataformas digitais no início deste ano. A música é uma ode à feminilidade ancestral, uma exaltação ao lugar da mulher na formação da humanidade e um chamado a Iansã, orixá dos ventos e tempestades.

O álbum mais recente, Autêntica, lançado em 2019, é uma celebração às mulheres e às questões sobre negritude, além de exaltar a faceta compositora de Margareth. São 13 canções, entre autorais e de compositores parceiros. Produzido por Tito Oliveira e gravado em quatro cidades do mundo – Salvador, São Paulo, Nova Iorque e Paris –, o disco foi indicado ao Grammy Latino 2020 na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.

Serviço - Margareth Menezes, com Eletroacústico | domingo (21), 11h, na sala principal do Teatro Castro Alves | Ingressos: R$ 1 / R$ 0,50, vendas somente no dia, a partir de 9h, com pagamento apenas em dinheiro e acesso imediato do público