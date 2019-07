Mari Palma e Phelipe Siani vão apresentar programa juntos na CNN Brasil

Após anunciarem William Waak e Evaristo Costa, a CNN Brasil fechou com mais uma dupla de peso para fortalecer seu cast. Trata-se dos repórteres Phelipe Siani e Mari Palma, que deixaram a globo para se juntarem à emissora norte-americana.

O casal, que é extremamente popular nas redes sociais, irá apresentar um programa juntos na CNN. A emissora de notícias deve estrear no segundo semestre deste ano nas principais operadoras pagas.

De acordo com o Observatório da Televisão, o antigo “casal 20” do jornalismo da Globo terá uma atração que vai misturar jornalismo com informações de entretenimento. O programa vai falar sobre temas mais sóbrios, como política e econômica, mas outros temas mais leves serão abordados, como cinemas, séries e games.

O fato de apresentarem um programa conjuntamente foi primordial para que eles aceitassem a proposta de sair da antiga emissora e aceitarem o desafio na CNN Brasil. Siani e Mari já desejavam realizar um projeto juntos há algum tempo, mas nunca tiveram essa oportunidade na antiga emissora.

Phelipe Siani e Mari Palma ainda não assinaram com o canal pago de notícias, mas já estão acertados com a emissora. O anúncio de sua contratação deve ocorrer em qualquer momento. Procurada para falar sobre o assunto pelo Observatório da Televisão, a CNN Brasil diz que só se pronuncia sobre contratações em comunicados oficiais.