Mari Saad reaparece após curtir festa polêmica de Pugliesi: 'Muita vergonha'

Uma das convidadas da festa polêmica da blogueira Gabriela Pugliesi, a digital influencer Mari Saad voltou à internet após sumir por duas semanas. Em um vídeo gravado para os seus seguidores, ela admitiu que estava com vergonha do que fez.

"Estou feliz de estar fazendo esse vídeo para vocês. Esse momento de volta não poderia ser diferente e queria dizer que não está sendo muito fácil. Não é só ligar a câmera", começou Mari, que não postava no Instagram desde o dia 24 de abril.

"Todo mundo sabe que existiu um acontecimento, ele é inegável e não pode ser apagado. Queria que vocês soubessem que eu sei da minha vida, da minha maturidade, pra lidar com algumas situações e que existiu uma falha nessa situação, de como posso influenciar as pessoas. Todos esses dias fora me trouxeram muitos pensamentos, de que somos todos vulneráveis, somos passíveis de erro o tempo todo", completou.



Além de admitir o erro, Saad falou que tava com muita vergonha e, por isso, demorou de retornar ao Instagram. "Esse tempo me fez refletir bastante, colocar a cabeça no lugar. É uma mistura de sensações, muita coisa envolvida e fiquei tomando cuidado pra não confundir inconformismo com a culpa que eu estava sentindo e, ao mesmo tempo, a dor que aquela situação estava me ensinando. Senti muita dor, porque fui muito julgada, nunca tinha passado por isso. Já me cobro bastante e senti bastante vergonha pela minha atitude", ainda disse a influencer.

A repercussão da festa, que aconteceu no dia 25 de abril em homenagem à ex-BBB Mari González, fez com que Gabriela Pugliesi perdesse mais de 100 mil seguidores. A loira não aguentou a pressão e desativou sua conta temporariamente, além de ter perdido cerca de R$ 3 milhões em contratos publicitários.

No evento, a blogueira recebeu amigos em casa e postou fotos e vídeos nos stories, mas apagou alguns dos registros depois de receber críticas nas redes sociais. Um dos posts mais criticados foi quando a blogueira disse "foda-se a vida", principalmente por que recentemente ela se recuperou do coronavírus.