Maria Bethânia faz doação de 200 álbuns, entre CDs e DVDs, para ajudar Igreja da Graça

(Divulgaçao)

Maria Bethânia abraçou projeto cultural da Igreja da Graça



Madrinha do projeto de implantação do Centro de Cultura e Memória Catarina Paraguaçu, no claustro da Igreja da Graça, a cantora Maria Bethânia doou 200 álbuns (entre CDs e DVDs) para serem vendidos na lojinha da Igreja com renda revertida para ajudar na manutenção do templo que precisa de apoio para se manter. Os álbuns enviados pela artista estarão à venda na lojinha da Igreja por R$30 e R$40.



(Divulgação)

Cantora gravou orações em louvor a Nossa Senhora da Graça

Louvor a santa

A relação de Bethânia com a paróquia da Graça começou no final do ano passado quando ela visitou a igreja e gravou duas orações em louvor a Nossa Senhora da Graça (uma composição do monge beneditino Dom Gilvan e outra de sua irmã Mabel Veloso). Os áudios estarão disponíveis no site da instituição religiosa ligada ao Mosteiro de São Bento que está sendo construído e tem previsão de entrar no ar no final deste ano.

(Divulgação)

Luís Miranda vai ministrar aula de comédia

Convidado especial

O ator Luis Miranda é um dos convidados dos diretores Daniel Arcades e Thiago Romero para as atividades projeto NAU, que estreia uma comédia musical em dezembro. O baiano fará uma oficina on-line, aberta ao público e gratuita, no dia 30 de outubro com o tema O Personagem Cômico. Além de Miranda, que estreou no teatro on-line este mês com a peça Madame Sheila - direção de Monique Gardenberg - o projeto realiza ainda uma série de atividades de formação em teatro e música com nomes como Luiz Carlos Vasconcelos, Ana Paula Bouzas e Elísio Lopes Jr.

Conexão internacional

A Netflix, Amazon, HBO, Rede Bahia, Telecine e outros mais de 40 players nacionais e internacionais participarão da sexta edição do NordesteLAB, encontro de negócios para o mercado audiovisual das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. A plataforma de articulação e fomento do setor conecta agentes e promove atividades para profissionais, estudantes e público da área do audiovisual e terá edição totalmente virtual entre os dias 3 e 13 de novembro.

Números recordes

Nesta edição, o Nordeste-LAB recebeu números recordes de inscrições: 154 empresas produtoras, 239 profissionais das três regiões e um total de 698 projetos. Para se ter ideia do crescimento do evento, nas cinco edições anteriores, 354 empresas produtoras e mais de 50 players participaram das atividades, realizando mais de 1, 3 mil reuniões de negócios.



(Reproduçao)

Croqui de figurino do espetáculo do Shoppinh Bela Vista por Fabio Sande

Circo de Natal

O circo é o tema da decoração de Natal deste ano do Shopping Bela Vista. A inauguração está marcada para o próximo dia 25 com um evento exclusivo para convidados em formato inédito de drive-in - que será construído no estacionamento externo do shopping exclusivamente para a data. Na inauguração da decoração serão realizadas duas sessões fechadas, enquanto a abertura para o público, dentro do mall, acontece a partir das 19h. A produção é da Licia Fabio Produções e os mais de 30 artistas circenses terão figurinos assinados pelo estilista Fabio Sande.



Literatura

A Bahia vai ganhar mais uma editora. A Mormaço chega com a proposta de valorizar a pluralidade e dar visibilidade a autores independentes e estreantes no cenário. A empresa é uma iniciativa dos escritores Maria Luiza Machado e Daniel Pasini e terá foco maior na produção de ebooks. A Mormaço também vai abrir espaço para outras publicações, além de colocar no mercado uma revista digital reunindo textos produzidos por uma equipe fixa de escritores e colaboradores.



(Divulgação)

Maurício Cavalcanti e Edinho Engel no comando do Manacá

Tudo novo

Fechado desde o início da pandemia, em março passado, quando aproveitou para realizar uma ampla reforma, o Manacá, restaurante que o chef Edinho Engel comanda há 30 anos, na Praia de Camburi, no litoral paulista, reabriu as portas com novo cardápio, nova decoração e paisagismo e um sócio que é velho conhecido dos baianos, Mauricio Cavalcanti. Embora esteja hoje em São Paulo, Mauricio já esteve à frente dos salões do Amado, Baby Beef e Chez Bernard.

A volta do Larriquerri

O Larriquerri, no Garcia, vai reabrir as portas nesta sexta-feira (16), em clima de celebração. O restaurante está festejando 6 anos de existência e retorna a cena local depois de passar por adequações para a retomada, possibilitando maior espaçamento entre as mesas e interdição e mudança total de alguns espaços. Com a reabertura, o delivery só acontecerá aos domingos, no almoço.