Maria e Eliezer transam embaixo do edredom no BBB 22; vídeo

Está inaugurada a temporada do edredom do Big Brother Brasil 22. Um dos eventos mais clássicos do jogo esteve sumido nas últimas temporadas, mas voltou logo cedo nesta. Os protagonistas foram Maria e Eliezer.

O clima entre os dois já começou a esquentar durante a festa desta madrugada. Maria deu sinais e Eliezer captou, com os dois marcando de ir aos finalmentes.

Conheça: Pai galã de Maria do BBB 22 é gari e massagista em sauna gay do Rio

Vyni, Laís e Eslovênia perceberam o movimento do casal, tentaram impedir o ato e até conseguiram convencê-los em um primeiro momento. Mas o fogo foi maior que tudo e às 7h desta quinta (3) não teve jeito: mesmo com com diversas câmeras e os integrantes do quarto Lollypop - e o Brasil inteiro - de voyeur, os dois transaram.

Os dois tiraram o microfone, mesmo assim é possível ouvir os gemidos debaixo da coberta. Vyni percebeu a movimentação e está comentando com Laís. A câmera da transmissão do PPV deixou de focar nos dois e foi para a cozinha.

Assista: BBB 22: após paredão, Natália, Jessilane e Linn fazem topless na piscina; vídeo

Fogo no parquinho - e no edredom!