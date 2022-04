Maria Fernanda Cândido fala da mudança para França com os filhos

A atriz Maria Fernanda Cândido foi bem sincera ao comentar sobre como é a experiência de criar filhos adolesentes.

"É uma coisa horrível", disse a artista brasileira que é casada com o empresário francês Petrit Spahira, com quem tem dois filhos: Tomás, 15, e Nicolas, 13.

A declaração foi dada durante entrevista ao programa Provoca do apresentador Marcelo Tas.

"Não tem segredo, eu é que estou atrás desse segredo. É uma coisa horrível. Esse período da adolescência, a gente deveria dividir e compartilhar mais com as pessoas para avisar [...] É uma opinião muito sincera a minha. A gente tinha que dividir mais isso para as pessoas não serem pegas de surpresas como eu fui", iniciou a atriz.

Maria Fernanda continou dizendo que quando crianças seus filhos dialogavam mais com ela, mas que agora, no período da adolescência, a comunicação é mais difícil.

"Você escuta assim: 'olha, a adolescência é um período difícil'. Não, gente, tem que falar a verdade. É um período muito difícil, é forte. Antigamente, eu dizia assim: 'Tá na mesa, pessoal'. E eu servia a mesa. Aí todo mundo vinha correndo. 'Mamãe, mamãe, que delícia, o que tem para comer hoje?'. Agora, nem resposta. Só o silêncio", confessou a atriz.

Maria Fernanda Cândido mora na França com a família e a mudança ocorreu por conta do trabalho do marido.

"O meu marido ficou direto no Brasil por 12 anos. Aí chegou um momento que ele me falou: ‘fiquei esses anos direto, mas agora preciso de você comigo’. O principal motivo foi o trabalho dele. Foi justo o pedido dele", contou a atriz.

Ainda sobre os filhos adolescentes, a artista declarou que não existe uma cartilha a ser seguida, mas que o diálogo é uma das estratégias mais bem sucedidas.

"Acho que tem sido uma conquista ter conseguido conversar com eles. Não ter tanto medo de se aproximar desse mundo deles. O pai e a mãe ficam numa posição de ter uma opinião, de ditar regras. Não precisa. Deixa eles se aproximarem. É importante chegar perto do mundo deles e procurar entender o que eles estão passando", aconselhou a atriz.

Maria Fernanda Cândido tem participado de produções internacionais de peso como o filme britânico Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, o longa italiano O Traidor, e a série chilena do Amazon Prime El Predisente.