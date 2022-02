Maria foi retirada do confessionário por seguranças, diz Sônia Abrão

A expulsão de Maria do BBB22 deu pano para a manga até para as emissoras concorrentes.Durante o programa A Tarde É Sua, com Sônia Abrão, na Rede TV!, a equipe afirmou que a cantora e atriz não reagiu bem à notícia de expulsão.

De acordo com a equipe da atração, Maria teria ameaçado quebrar o confessionário, em um gesto de revolta. “Como vocês vão me expulsar por uma pessoa que não vale nada?”, teria questionado a atriz. Abrão disse que o clima esquentou, com direito a ofensas, palavrões e bate-boca com a direção do reality.

Ainda de acordo com o programa, a agora ex-BBB teria dito que voltaria para a casa mais vigiada do Brasil e ninguém iria retirá-la, ao que ela teria sido, então, removida do confessionário por seguranças da TV Globo.

Procurado pelo colunista Leo Dias, entretanto, fontes nos bastidores do reality negaram a reação intempestiva da artista.

Ao invés disso, ela teria ficado triste, e não teria apresentado resistência para deixar o local, ou o programa. Segundo relato das fontes, o clima nos bastidores é de incredulidade desde que as informações sobre o suposto barraco protagonizado pela ex-BBB foram divulgadas.