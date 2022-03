Mariana Lisbôa: pela 1ª vez executiva mulher assume presidência da ABAF

Líder Global de Relações Corporativas da Suzano S.A., a advogada com longa experiência na área ambiental Mariana Lisbôa acaba de assumir a presidência da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF). Esta é a primeira vez que uma mulher assume a presidência da associação que acaba de completar 18 anos (março de 2022).



Mariana também celebra sua conquista na presidência da ABAF lembrando que, tanto o setor florestal, quanto a Suzano, vem investindo em projetos de incentivo e ações que contribuem para aumentar a presença das mulheres em todas as áreas e níveis hierárquicos.

Ela advogada e líder Global de Relações Corporativas da Suzano S.A - Foto: Divulgação



“Em nome da Suzano e de todas as empresas associadas que me indicaram, agradeço a honra de presidir a ABAF que representa o setor de florestas plantadas na Bahia. Este setor, entre outras contribuições econômicas, sociais e ambientais, é hoje referência mundial em sequestro de carbono, contribuindo de forma substancial para minorar os impactos das mudanças climáticas, melhorando a qualidade de vida das pessoas – especialmente nas regiões mais distantes dos grandes centros – e do planeta”, declarou Mariana em entrevista ao portal Alô Alô Bahia.