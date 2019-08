Mariana Ximenes confirma participação na Flipelô 2019

A programação da 3ª edição Flipelô terá em seu último dia um bate-papo no Hotel Fasano Salvador com a atriz Mariana Ximenes sobre o romance “A morte de Quincas berro D'Água” do escritor baiano Jorge Amado, que já foi traduzido para mais de 21 idiomas.

O mais curioso é que o prédio onde hoje funciona o primeiro Fasano do Nordeste, e abrigou a primeira sede do Jornal A tarde, serviu como set para as filmagens do longa "A morte e a morte de Quincas Berro D'Água", dirigido por Sérgio Machado ("Cidade Baixa"). Realizada em 2010, o filme foi estrelado por Paulo José e traz Mariana no papel de Vanda, filha de Quincas.

Aberto ao público, o bate-papo será mediado pelo diretor Edvard Passos, no domingo (11), a partir das 19h30. As entradas serão distribuídas no lobby do hotel, a partir das 18h30.

(Foto: Fernando Torquatto)