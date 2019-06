Marido de Caroline Bittencourt presta depoimento sobre morte da modelo

O empresário Jorge Sestini, marido da modelo Caroline Bittencourt, prestou depoimento a Polícia Civil de São Paulo sobre a morte de sua esposa. De acordo com o G1, o inquérito deve ser concluído até o fim desta semana, com indiciamento de Jorge por homicídio culposo - quando não há a intenção de matar.

No depoimento o empresário confirmou à polícia que o casal não usava equipamentos de segurança quando ocorreu o acidente provocado por um vendaval, com vento de mais de 100 km/h. Caroline caiu da embarcação e morreu afogada no dia 29 de abril.

O depoimento de Jorge, única testemunha do acidente, era a parte que faltava para a polícia concluir o inquérito pela morte da modelo. Antes, o marinheiro que fez o resgate e também o dono da marina, que deu alertas de mau tempo a Jorge, também tinham sido ouvidos.

De acordo com o delegado Vanderle Pagliarini, o depoimento de Jorge confirmou o que a polícia já sabia por meio desses relatos e evidências materiais - como o fato do corpo de Carol ter sido encontrado sem colete salva-vidas no dia seguinte ao acidente. Os equipamentos de segurança da embarcação foram encontrados dentro de um compartimento da lancha que, que após ficar à deriva, naufragou.

“Ele contou que estavam sem colete, que ela segurava uma caixa com os dois cachorros abrigando da chuva, quando foi arrastada pelo vento. Ele disse que foi ao mar para tentar resgatar a modelo, mas que ela afundou. Contou também que ela chegou a submergir na superfície, mas já aparentemente desmaiada”, disse.

Como o mar estava revolto, Jorge não conseguiu ver mais a esposa e pulou no mar para salvá-la.

Esse depoimento vai ser anexado ao inquérito e entregue ao Ministério Público até o fim desta semana. Jorge vai ser indiciado por homicídio porque a polícia considera que ele foi alertado previamente sobre as condições climáticas e assumiu o risco ao permanecer no mar. Também cabe ao piloto da embarcação a responsabilidade de obrigar os tripulantes a usarem coletes sava-vidas.