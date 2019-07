Marido de Ivete e o filho se hospedam em casa na árvore na Chapada

O nutricionista Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, curtiu uns dias de descanso com o filho mais velho do casal, Marcelo, de 9 anos. O destino foi o Vale do Capão, na Chapada Diamantina, mas para aproveitar melhor e desconectar de vez Daniel optou por ficar hospedado com o garoto em uma casa na árvore.

"Em tempos de tablets, brincar ao ar livre com os nossos filhos parece uma atividade cada vez mais distante. Ficar hospedado alguns dias, isolado da vida urbana, a 10 metros de altura, numa casa na árvore foi um sonho realizado", escreveu Cady no Instagram, compartilhando algumas fotos da estadia.

A casa faz parte de uma pousada na cidade de Palmeiras. A viagem, ao que parece, foi apenas de pai e filho, com Ivete ficando com as gêmeas Helena e Marina, que têm 1 ano e 4 meses.

Entre as fotos postadas, Daniel aparece pendurado em um tronco dentro da casa e Marcelo aparece aproveitando a paisagem da Chapada.

No 2 de Julho, Ivete postou uma homenagem à Bahia e celebrou o estado. "Bahia é meu lugar! Todas as lindas coisas que vivo na minha vida são presentes da Bahia. A música, o povo, nosso jeito de falar, de cuidar do outro, de rir de tudo, e de aplaudir os nossos sem medo e com muito amor. Meus filhos são baianos, meu gato é baiano. Eu sou doidinha com minha Bahia", escreveu.