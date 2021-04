Marido de Paulo Gustavo desabafa após piora: 'continuem rezando fervorosamente'

O marido de Paulo Gustavo usou as redes sociais para desabafar e pedir orações após uma piora no quadro de saúde do humorista. Thales Bretas disse que está vivendo dias difíceis e pediu por orações. O casal têm dois filhos, Gael e Romeu, ambos com apenas 2 anos.

"Estou vivendo dias difíceis... optando por ficar recluso, sem expor dores ou dificuldades na internet. Vivendo um momento particular da minha família, que ainda não sei o por quê mas no futuro espero entender", escrebeu Thales.

Paulo Gustavo está internado desde o dia 13 de março e precisou ser intubado no último dia 21. Ele chegou a apresentar melhora mas, nesta sexta (2), teve um agravamento no quadro e está respirando com ajuda de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea). O tratamento, que é uma espécie de pulmão artificial, é usado em pacientes gravíssimos e com chance de morte de 90%.

"Sempre com muita fé, muito pensamento positivo pra ter o amor da minha vida ao meu lado novamente. Peço desculpas pela ausência, pelos pacientes que aguardam meu retorno, e até pelos amigos que não tenho conseguido responder. Espero que entendam e continuem torcendo e rezando fervorosamente pela recuperação dele e de todos que sofrem com essa infecção tão sorrateira", concluiu Thales.