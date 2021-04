Marido de Paulo Gustavo diz que humorista ‘segue como um guerreiro, lutando’

O marido do ator Paulo Gustavo, Thales Bretas, falou, nesta sexta (9), sobre a situação do humorista, que segue lutando pela vida. Paulo Gustavo luta contra complicações causadas pela covid-19.

Thales compartilhou uma foto, onde aparece abraçado com o Paulo Gustavo. “Hoje apareceu essa foto pra mim e eu resolvi postar aqui pra relembrar nossos dias de alegria e confraternizações com amigos. Nos tempos atuais, essa lembrança é meu novo sonho prum futuro breve!”, escreveu.



Thales, que é médico, agradeceu aos profissionais que trabalham diariamente pela recuperação do ator. “O Paulo Gustavo tem passado por procedimentos importantes pra fazer seus pulmões melhorarem. Equipes médicas muito envolvidas, os melhores profissionais atuando prontamente para que ele recupere logo. Agradeço muito a eles e às equipes de enfermagem, fisioterapia e serviços gerais, que trabalham incansavelmente dedicadas a salvar não só vidas como almas”, disse.

O médico ainda explicou que a situação de Paulo Gustavo, como de muitos pacientes em estado grave por conta da covid-19, tem variado entre momentos mais preocupantes e outros de alegria, mas afirmou que o marido segue lutando. Ele disse ter confiança de que Deus permitirá que o ator siga ajudando as pessoas.



“A melhora do PG, como de muitos pacientes com Covid grave, tem seus altos e baixos, momentos tensos e outros de comemoração. Mas ele segue como um guerreiro, lutando pra passar por tudo e se manter forte, pronto pra próxima! E assim que eu me sinto também: com fé, confiante na medicina, e entregue às próximas emoções e decepções. De uma coisa tenho convicção: todos, inclusive e especialmente eu, estamos fazendo de tudo pra trazer ele de volta para casa! Ele tem uma missão tão bonita na Terra! Ajudou e ajuda tanta gente! Tenho certeza que Deus quer ver a continuidade desse trabalho incrível, e que essa recuperação seja breve e milagrosa, pra termos nosso ídolo e meu amor da vida bem de novo!”, escreveu.



Thales ainda pediu que fãs e amigos sigam na torcida pela recuperação do humorista. “Conto com a força, pensamento positivo e a fé de vocês! O amor cura! Minhas orações vão pra todos os adoentados, que seus corpos físicos sejam regenerados e suas almas acalentadas!! Bjs e obrigado por todo carinho de vcs!”, disse.



De acordo com o último boletim médico de Paulo Gustavo, divulgado no dia 5, o ator teve uma evolução progressiva após o início do uso da ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea). Na quarta-feira (7), o médico Thales Bretas, marido do comediante, disse que Paulo Gustavo precisou de transfusão de sangue, mas que segue melhorando. Thales ainda pediu doações de sangue para o hospital e em outros locais.



Paulo Gustavo foi internado no dia 13 de março por complicações da covid-19. No dia 21, precisou ser sedado e intubado para dar continuidade ao tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em hospital no Rio de Janeiro. Atualmente o ator faz uso do ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), técnica que permite oxigenação extra corpórea com ajuda de aparelho para auxiliar na recuperação.