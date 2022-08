Marido de Simone comenta boato de affair com Simaria

Após recentes desentendimentos, uma nova polêmica envolvendo a dupla Simone e Simaria: rumores circularam de que Kaká Diniz, marido de Simone, estaria tendo um caso com a irmã da cantora.

O boato circula nas redes sociais desde domingo (7), iniciado pelo jornalista Thiago Sodré, e o empresário resolveu se pronunciar sobre o ocorrido. Segundo Sodré, as irmãs teriam brigado por conta do relacionamento extraconjugal.

“Olha aí, dá pra ver que as irmãs não estão se entendendo e é uma traição amorosa. Simaria infelizmente com o Kaká Diniz, os dois não conseguiram se entender. Simone acabou ficando puta da vida com essa história toda. Descobriu essa traição entre aspas porque a Simaria se apaixonou. Estava solteira, sozinha e carente“, declarou Sodré.

As irmãs não se pronunciaram sobre o assunto, mas Kaká Diniz quebrou o silêncio: “Eu aprendi que a melhor forma de combater qualquer manifestação de ódio é através do amor“, inicia o empresário em seu texto, compartilhado no Instagram.

“Mas nos dias de hoje nada mais me espanta quando se fala em internet. Não falo da rede social, mas quem compõe a rede social. O problema não tá na internet, mas sim, em quem ‘acha que tem voz’ nela. O problema não tá na vida de quem é feliz, mas sim, na vida de quem é infeliz”, completou.

“No final, o diferencial está no que vem de ‘dentro’ para ‘fora’, não no que está de fora para dentro. Quem é feliz VIVE. Quem é INFELIZ, vive vendo o outro viver feliz“, finalizou o marido de Simone, quecompartilhou uma foto ao lado da sertaneja e dos dois filhos. Veja