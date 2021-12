Marido é flagrado traindo por câmera que ele mesmo instalou; veja vídeo

Uma americana viralizou na rede social Tik Tok depois de flagrar o marido lhe trair pela câmera que ele mesmo instalou na campainha da casa. Kaylie contou ao jornal Daily Star que o companheiro havia dito que estava doente e não poderia viajar no feriado com a esposa e os filhos. O vídeo do flagrante já alcançou milhares de visualizações na rede social.

Nas imagens é possível ver o homem dando uma olhada na vizinhança antes de "liberar" a amante, que sai do imóvel usando apenas uma camiseta. Ela se despede dele com um beijo enquanto ele acaricia seu bumbum. Tudo na frente da câmera. "Quando seu marido está muito doente para ir na viagem em família que você planejou", escreveu ela na legenda do vídeo.

Kaylie disse aos seguidores que viu o suficiente e tem todas as evidências de que precisava para dar um fora nele. Ela também contou que seu marido não mora mais lá. "Meu marido é o maior culpado e tem a maior parte da responsabilidade por abrir a porta de casa para ela, mas esta mulher passou por ela", pontuou ele sobre os traidores.

Veja vídeo: