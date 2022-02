Marido é preso por ameaçar mulher após não receber o primeiro pedaço do bolo de aniversário

Um homem de 34 anos foi preso após ameaçar a mulher em seu aniversário, além dos convidados da festa, após não receber o primeiro pedaço de bolo da aniversariante. O caso aconteceu no Bairro Jardim Violetas, em Sinop, no norte do Mato Grosso, neste domingo (13).

A tradição manda: a primeira fatia do bolo deve ir para a pessoa considerada mais especial para o aniversariante.

Por isso, o marido da vítima, de 32 anos, não recebeu bem o recado quando não recebeu o pedaço, e, segundo relato, ficou revoltado.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela PM, o homem ameaçou a aniversariante e os convidados dela e, em seguida, se retirou da festa. Ele teria voltado para tentar invadir o local e agredir a mulher, mas foi impedido pelos convidados.