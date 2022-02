Marido que matou mulher grávida diz que tiro acidental aconteceu durante briga

O ex-vereador e ex-chefe de gabinete da prefeitura de Santo Estêvão George Breu alegou em depoimento à polícia que o disparo que matou a esposa Jéssica Regina Macedo Carmo, no sábado (5), foi feito acidentalmente. A mulher estava grávida de oito meses e a criança também não resistiu.

"Ele relatou que foi um fato acidental. Que a vítima teria tido uma discussão com ele, em determinado momento apoderou-se dessa arma, uma espingarda calibre 12, e depois de uma discussão houve um disparo. Ele informa que foi acidental", contou o delegado Roberto Leal, coordenador da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coopin/Feira).

Depois do tiro, George socorreu Jéssica para o Hospital Municipal, mas ela já chegou morta. Os médicos também não conseguiram salvar a criança, que nasceria em 20 dias.

George procurou a delegacia depois do crime, contando sua versão dos fatos. Ele foi ouvido e liberado - segundo o delegado, não havia elementos suficientes para um flagrante. "Por isso ele foi interrogado e posto em liberdade. Mas as investigações prosseguem", acrescentou.

A casa onde o crime aconteceu tem imagens de segurança. A equipe de investigadores já está averiguando informações sobre os vídeos também no entorno do local, afirmou o delegado.

"Não podemos descartar nenhuma linha de investigação nesse momento, seria leviano. Estamos juntando todas as provas, principalmente as técnicas e testemunhais, para que a gente esclareça o que aconteceu", acrescenta Leal.

Questionado sobre porque ele, que é coordenador da 1ª Coorpin, assumiu a investigação, Leal diz que foi uma determinação da delegada-geral diante da repercussão do caso. Também disse que o caso seguiu de Santo Estevão para Feira no final de semana porque é lá que fica o plantão.

O laudo pericial leva 30 dias para ficar pronto. Outras testemunhas também serão ouvidas pela polícia.

A família de Jéssica questiona a versão do disparo acidental. Eles fizeram um protesto nesta segunda pedindo por justiça. Eles também afirmam que George tirou os HDs com as imagens registradas pelas câmeras de segurança da casa. "Segundo o hospital e a perícia, Jessica levou de uma hora e meia para duas horas para ser socorrida e dava tempo ter salvado a criança e isso ele não fez. Ao chegar ao hospital ele não permitiu que familiares vissem o corpo. São várias coisas que dão a crer que ele fez isso a sangue frio", disse ao Acorda Cidade Zenilda Pereira Macedo, tia de Jéssica.

(Foto: Ed Santos/Acorda Cidade)

Exoneração

A prefeitura de Santo Estêvão informou nesta segunda-feira (7) que George foi exonerado do cargo de chefe de gabinete. “O Governo Municipal vem à público se solidarizar com todas as famílias santo-estevenses, pela dor diante do trágico falecimento de Jéssica Regina Macedo Carmo e de seu filho nascituro, ocorrido neste último final de semana”, diz a nota do prefeito Rogério Costa (PT).

A prefeitura ainda condenou o ato do ex-funcionário. “Repudiamos qualquer tipo de violência, sobretudo aquela praticada contra mulheres. O luto é de toda uma cidade; é de todos os santo-estevenses, que tem confiança na justiça e nas autoridades competentes que investigam essas trágicas mortes”, conclui a nota.