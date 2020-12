Marília Mendonça desembarca em Salvador e é vista em restaurante com a família

Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Marília Mendonça desembarcou, neste domingo (27), em Salvador. Veio passar o fim de ano no litoral baiano ao lado do filho e do namorado, Murilo Huff. Durante a tarde, foi vista almoçando no restaurante Camarão Vilas, em Lauro de Freitas.

Marília e Murilo reataram o namoro em novembro após passarem meses separados. Eles são pais de Léo, que acaba de completar 1 ano de idade.

A cantora goiana está como a cantora mais ouvida, emplacando sete músicas na playlist das mais tocadas em 2020.

Foto: Reprodução/Instagram

