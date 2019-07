Marina Ruy Barbosa é hackeada no Instagram; proteja sua conta

A atriz Marina Ruy Barbosa teve a sua conta do Instagram hackeada durante a madrugadadesta terça-feira (16). A artista global, que tem mais de 33 milhões de seguidores, entrou em contato com o Instagram para regularizar a situação. A própria empresa informou que o problema já foi controlado. Os conteúdos, no entando, só foram deletados por volta das 9h30.

Foto nos stories de Marina Ruy Barbosa tinha a intenção de fazer o internauta cair em link suspeito

(Foto: Reprodução/Instagram)

No perfil, cinco fotos iguais foram publicadas com a seguinte legenda: "Eu estou doando 1000x iPhone XS grátis xs 'e muito mais na minha história do Instagram AGORA! Eu amo todos vocês". Já nos stories, seis publicações foram expostas, mas com produtos diferentes: em inglês, são oferecidos iPhones, Macbooks e outros eletrônicos caríssimos. Para "ganhar", era necessário deslizar o celular para um link - relatado por fãs da atriz como vírus.

O que fazer

Vários internautas, inclusive, contaram que acessaram o link divulgado pelo hacker e mostraram preocupação na web. Para evitar futuros problemas, é recomendado buscar um antivírus confiável com urgência. Ao instalar, é só aguardar o app fazer uma varredura no seu celular e seguir o passo a passo. Também é recomendado trocar senhas de email e redes sociais.

Segurança do Instagram

Para se prevenir contra ataques como esse, uma boa opção é ir nos itens "Privacidade" e "Segurança", localizados dentro da parte de configurações do app, e fazer alterações para dar mais proteção ao perfil. Outra dica é criar senhas 'fortes'. A utilização de letras maíúsculas atreladas às minúsculas, números e códigos são ótimas maneiras de defesa contra hackers.

A autenticação de dois fatores é uma "defesa extra" na hora de fazer o seu login. Com ela, é necessário digitar um código enviado ao seu celular após a introdução da senha. Aliás, o próprio Instagram recomenda aos usuários o método e explicou como fazer em sua página oficial: "Adicione proteção à sua conta toda vez que você fizer login em um telefone ou computador não reconhecidos. Enviaremos um SMS com um código de login, ou você pode usar um aplicativo de segurança de sua escolha, como o Google Authenticator ou o Duo Mobile".