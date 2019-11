Marina Ruy Barbosa vai a velório de irmãs que morreram em acidente na Bahia

A atriz Marina Ruy Barbosa esteve no sábado (23) no velório das irmãs Maysa Mussi e Marcela Brandão, que eram suas amigas e morreram em um acidente com um jatinho em Maraú, na Bahia, este mês.

Marina chegou de óculos escuros e bastante abatida, acompanhada pelo marido, Alexandre Negrão. O velório foi no Funeral Home, em São Paulo, cidade onde as irmãs viviam.

Também estiveram no velório os apresentadores Ronnie Vonn e Cesar Filho, com as esposas Maria Cristina e Elaine Mickely, além de Otávio Mesquista e Isabella Fiorentino.

Maysa e Marcela eram irmãs e morreram no acidente (Foto: Reprodução)

No início da semana, Marina e Alexandre também participaram do enterro de Tuka Rocha, ex-piloto de Stock Car que também morreu por conta dos ferimentos sofridos no acidente.

Marcela, de 37 anos, morreu no local do acidente. Já Maysa, 27, e Tuka, 36, chegaram a ser socorridos para Salvador, mas ambos morreram no Hospital Geral do Estado (HGE), Maysa no sábado (16) e Tuka no domingo (17).

Entre os feridos estão o filho de Marcela, um garoto de 6 anos; o marido dela, Eduardo Trajano Elias, 38; Marcelo Constantino, 28 e Marrie Cavelan, 27. Todos estes foram transferidos para São Paulo. Já Fernando Oliveira Silva, 26, segue internado no HGE. O piloto Aires Napoleão, 66, também estava lá, mas teve alta esta semana.

Assim que soube da morte de Maysa, Marina fez um texto em homenagem à amiga. “É tanta dor que a gente sente agora. Maysa você é uma das mulheres mais lindas em todos os sentidos que eu já conheci. A sua energia, seu alto astral, vão ficar para sempre guardados no nosso coração. Dói. Dói. Dói. É inacreditável. É injusto ficar sem você. A gente ama vocês”, escreveu.