Marinha abre 3 novos concursos

A carreira militar segue oferecendo boas oportunidades em todo o país. A Marinha do Brasil, por exemplo, divulgou três novos editais de concursos públicos, com um total de 26 vagas. As oportunidades são para os quadro técnico do corpo auxiliar, quadros complementares e quadro de capelães navais. A remuneração chega a R$ 9.070,60. De acordo com os editais, a seleção dos candidatos obedecerá as seguintes etapas: prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais, redação e eventos complementares (inspeção de saúde, teste de aptidão física, prova de títulos, dentre outros). As inscrições para as seleções poderão ser feitas entre os dias 16 a 31 de março, no site www.marinha.mil.br. As taxas de inscrição variam entre R$ 126 e R$ 127.

Coelba inscreve até hoje

Termina nesta segunda (10), às 18 horas, o prazo de inscrições para a formação das novas turmas da Escola de Eletricistas da Coelba. O curso de capacitação é gratuito e será ministrado em parceria com o Senai/BA nas cidades de Alagoinhas, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Eunápolis, Teixeira de Freitas e Itabuna. São 50 vagas em cada cidade, exceto Itabuna que conta com 25. Durante o período de formação, os selecionados terão auxílio transporte e alimentação. Inscrições no site www.fieb.org.br/senai.

Simm tem 75 vagas

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 75 vagas de emprego hoje. São oportunidades para auxiliar de limpeza, costureira de máquina reta, trainee de publicidade e propaganda, atendente de telemarketing, supervisor de crédito consignado, dentre outras funções. O atendimento no Simm é feito das 7h às 16h, mediante distribuição de senhas.

Veracel

A Veracel está contratando analista de geoprocessamento pleno. A vaga exige formação superior em Engenharia Florestal ou Agronômica, Geografia e áreas correlatas. Os interessados devem cadastrar currículo até o dia 14, no site www.vagas.com.br/veracel