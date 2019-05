Marinha abre concurso com 79 vagas para médicos

A Marinha do Brasil acaba de abrir concurso público com 79 vagas exclusivas para médicos. As oportunidades são para clínica médica (32 vagas), cirurgia geral (18), psiquiatria (10), ginecologia e obstetrícia (8), radiologia (6), pediatria (5), ortopedia e traumatologia (2), anestesiologista (1) e cardiologia (1). Desse total, 20% são destinadas a candidatos negros. Para participár do concurso, é preciso ter menos de 36 anos de idade, no primeiro dia do mês de janeiro de 2020 . De acordo com o edital, a prova objetiva de conhecimentos profissionais e a redação serão aplicadas na segunda quinzena de julho. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 20 de maio, pelo site www.inscricao.marinha.mil.br. A taxa é de R$ 126.

Valor da remuneração chega a R$ 11 mil

O candidato aprovado e classificado na seleção inicial realizará o Curso de Formação de Oficiais, no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio. Durante este período terá uma remuneração de R$ 6.993. Após a formação, o aprovado receberá rendimentos brutos iniciais de R$ 11 mil já no posto de primeiro-tenente.