Marinha abre novo concurso com salário de R$ 9 mil

Estão abertas até o próximo dia 31 as inscrições de concursos públicos para o ingresso na Marinha do Brasil, como oficial. São 15 vagas para para o Quadro Técnico Auxiliar da Marinha, 7 para os Quadros Complementares de Oficiais da Armada e dos Fuzileiros Navais, 3 para o Quadro Complementar de Oficiais Intendentes e uma para o Quadro de Capelães da Marinha. Os vencimentos mensais são da ordem de R$ 9.070 , durante o curso de formação que é realizado no Rio de Janeiro, com duração de 31 semanas. Inscrições no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 127 para os Quadros Complementares e R$ 126 para os demais. As vagas são destinadas a profissionais de diversas áreas como Direito, Estatística, Informática, Economia.



Santander tem mil vagas

O Santander oferece mil oportunidades de estágios em pequenas e médias empresas clientes do banco em todo o país. Os universitários interessados, de qualquer curso e região do país, podem consultar as vagas e se candidatar no site http://programauniversitario.universia.com.br/