Marinha: Colégio Naval tem 190 vagas em Angra dos Reis

A Marinha do Brasil abriu inscrições para o concurso público de admissão ao Colégio Naval, em Angra dos Reis-RJ. São 190 vagas reservadas a candidatos do sexo masculino, com 15 anos completos e menos de 18 anos, em 1º/1/2020, e que tenham concluído ou estejam em fase de conclusão do Ensino Fundamental. As inscrições devem ser feitas até o dia 29 desse mês, no site www.marinha.mil.br/sspm/. A taxa custa R$ 105. O aluno do Colégio Naval tem direito a soldo mensal de R$ 1.044, uniforme, alimentação e assistências médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.

Provas

O candidato realizará provas de Matemática e Inglês, Estudos Sociais, Ciências, Português e Redação. Os classificados passarão ainda por verificação de inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de documentos.

UFRB contrata professores

A UFRB abriu processo seletivo para contratação de professor substituto para o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, em Cruz das Almas. São oferecidas duas vagas, uma para a área de Engenharia Civil; e a outra para a área de Matemática e Estatística. O professor selecionado vai trabalhar 40 horas semanais. O salário varia de R$ 3.126,31 até R$ 5.786,68. Inscrições podem ser feitas até o próximo domingo, no endereço eletrônico https://ufrb.edu.br/portal/concursos.