Mario Calmon lança novo livro com sessão de autógrafos no Shopping Barra

Nelma e Mario Calmon (foto/Valtércio Pacheco/divulgação)

O professor e empresário Mario Calmon, ao lado da esposa, a advogada Nelma Calmon, lança seu novo livro, O Improvável Voo do Pelicano e Outras Crônicas, na quinta-feira, 31 de outubro, a partir das 17h, com uma sessão de autógrafos que será realizada no Barra Gourmet, no 1º piso do Shopping Barra, em Salvador. A receita da venda dos livros será destinada às Obras Sociais da Paróquia da Vitória.

Mario Calmon já foi Presidente da Bahiatursa, Assessor de Comunicação da Presidência da República e Vice-presidente da Associação Comercial da Bahia e da Unijorge. O amor pela escrita herdou do seu pai, Jorge Calmon, que se consagrou como uma importante personalidade baiana, deixando grande legado nos campos do jornalismo, educação, cultura e política.