Mario Frias dá cargo para noiva de deputado aliado na Secretaria de Cultura

O secretário especial de Cultura Mario Frias nomeou a noiva de um aliado para um cargo na secretaria, segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Lais Sant'Anna Soares foi nomeada para o cargo de coordenadora de inovação no departamento de Empreendedorismo Cultural no início do mês.

Na época, Lais era namorada do deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PSL-RJ). Dias depois, ele a pediu em casamento e agora são noivos.

Lais é advogada e trabalhava nos últimos três anos no escritório da família. Não há referência no currículo dela no LinkdIn a nenhuma ligação com a área da inovação, como no cargo que ocupa.

Jordy e Frias são próximos - ambos são amigos do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro.

Procurada pela coluna, Lais disse que não tinha tempo para conversar. A assessoria do deputado não respondeu ao saber do que se tratava.

Essa semana, o jornal Metrópoles revelou que o cunhado de Mario Frias, Christiano Camatti da Silva, está na recebendo R$ 18,4 mil por mês em um cargo de confiança na Embratur. A Embratur é uma autarquia do Ministério do Turismo, pasta à qual Frias é subordinado.

O secretário também tem sido criticado por gastos de R$ 39 mil em uma viagem a NY em dezembro. Em quatro dias, ele fez três reuniões, se encontrando com o lutador Renzo Gracie, com dois produtores da Broadway e com Bruno Garcia. Esse último é dono de uma empresa de turismo e disse que apenas tratou de questões de traslados e bagagem com Frias.