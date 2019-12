Mariposa Pelourinho oferece experiência que vai além da gastronomia

Tem novidade das boas para quem já frequenta ou pretende visitar o Centro Histórico pela primeira vez e busca um lugar para fazer um lanche, almoçar, tomar um suco refrescante, curtir um som, bater um papo com os amigos ou até mesmo garantir uma ótima selfie. É que abriu por lá uma franquia do restaurante Mariposa que já está dando o que falar não só pelo menu bem variado como também pela decoração de encher os olhos.

Casarão 17 Restaurante fica no Terreiro de Jesus Gastronomia variada Pratos individuais Loja da Havianas fica na mesma galeria

Casarão 17 Restaurante fica no Terreiro de Jesus Gastronomia variada Pratos individuais Loja da Havianas fica na mesma galeria

Para todos os gostos

A unidade não tem o tradicional bufê da rede e decidiu focar em pratos individuais com variados preços e acessíveis a diferentes perfis de consumo. “O conceito ‘todo mundo usa’ e ‘em qualquer lugar, em qualquer ocasião’ estende-se ao Mariposa Pelourinho. Com uma culinária inspirada na alimentação saudável, o cardápio variado oferece grelhados, saladas, pratos veganos e vegetarianos, além da cozinha internacional que vai do mexicano ao japonês”, explica o empresário Léo Régis, à frente do grupo que administra a franquia.

Cardápio variado de pratos individuais é um dos diferenciais do restaurante

Ele garante que o preço é outro grande diferencial do lugar, tornando justa a relação com seus variados clientes. “O público Mariposa Pelourinho vai do turista, ao soteropolitano e também todos os trabalhadores do seu entorno”, revela.

Para atender a visitantes tão diversos, o espaço tem tomadas em seus sofás, permitindo a realização de pequenas reuniões e a utilização do espaço para coworking. Por conta da variedade de público, o Mariposa Pelourinho também implantou um café e apresenta uma vitrine com doces e tortas que já se tornaram uma referência na região. É impossível não saborear o tradicional Cheesecake de Doce de Leite.

Várias sensações

A GAM Arquitetura, de Guido Ramos, assina o projeto de decoração, que além desse olhar funcional, trabalhou as sensações com texturas e uma parede ilustrada por um mural de lambe-lambes com temas variados, misturando a arquitetura do casarão de 1720, onde o restaurante está instalado, com a modernidade que o Mariposa traz no DNA.

Decoração promove experiência que vai além do paladar

O resultado é uma experiência que vai além do paladar, passando pelo olfato, tato, visão e até audição, já que a casa também está aberta para apresentações musicais, com direito a uma passarela do som para shows e eventos. De terça a sábado, o happy hour é com música ao vivo.

Galeria contemporânea

Inaugurada em 24 de setembro, a unidade funciona de segunda a sábado, das 8h30 às 22h, e aos domingos de 11h às 19h, no Casarão 17, no Terreiro de Jesus. O lugar, que também abriga uma loja da Havaianas, vai ganhar em 2020 um espaço para eventos no piso superior, seguindo o conceito de galeria que contempla moda, gastronomia e entretenimento. A ideia foi do grupo que administra a franquia do Mariposa Pelourinho, o mesmo das franquias da Havaianas em Salvador.

Iluminação externa do Casarão 17

Com esse olhar para o moderno, o Casarão 17 ganhou também uma iluminação externa, proporcionando uma experiência diferente no Pelourinho à noite. Além da programação própria, a casa abre para reservas de eventos, garantindo exclusividade para públicos acima de 60 pessoas. Basta ligar para 71 3321-3749 e 99274-4838. Pensando na prestação de serviço, o Mariposa tem convênio com os estacionamentos Delta Parking do Centro Histórico, que cobram tarifa única de R$ 12 para os clientes em qualquer dia e horário da semana.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.