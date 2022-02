Marquise de prédio desaba em cima de moto na Massaranduba

Uma marquise de um prédio de três andares desabou na manhã desta segunda-feira (14) no bairro da Massaranduba. O imóvel, que é residencial, fica na Rua Lopes Trovão. Uma moto que estava estacionada foi atingida, mas não houve feridos no incidente.

A Defesa Civil (Codesal) vistoriou o imóvel. A Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) foi acionada para retirar as partes remanescentes e a Limpurb para remover os escombros.

“Foi um susto muito grande, mas graças a Deus estão todos bem. Minha tia estava acordada e nesse horário ela viu um clarão. Estava chovendo e na mesma hora houve um estrondo muito grande, então tudo indica que foi um raio que caiu e aconteceu esse acidente”, contou uma moradora em entrevista à TV Bahia.

(Foto: Marina SIlva/CORREIO)

A Codesal recebeu doze solicitações até 9h45 de hoje. Foram uma ameaça de desabamento, duas ameaças de deslizamento, uma árvore ameaçando cair, uma avaliação de áreas, cinco avaliações de imóveis alagados, um desabamento de imóvel, um desabamento de muro, um desabamento parcial, dois deslizamento de terra e uma infiltração.

No Imbuí, uma árvore caiu sobre a pista, atingindo um poste e a fiação. Outra queda de árvore foi registrada na Ladeira da Mortadela, Águas Claras.

Previsão do tempo

Durante esta semana, são esperadas chuvas fracas a moderadas em decorrência de um sistema de baixa pressão associada ao posicionamento de Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) sobre o Atlântico. Até amanhã, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas. Há risco para deslizamento de terra devido as chuvas acumuladas nos últimos dias.

Os maiores acumulados de chuvas em 12 horas foram registrados em Plataforma (66mm), Pirajá (54mm), Alto do Cabrito (53,8mm), Pirajá - Oscar Seixas (52 mm) e Itacaranha (46,6mm). As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).