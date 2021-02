Marrom entrevista Daniela Mercury no Correio Folia em Casa

A cantora Daniela Mercury é a convidada do projeto Correio Folia em Casa nesta quarta-feira (10), data em que será entrevistada pelo colunista do CORREIO Osmar Marrom Martins. O encontro virtual transmitido pelo Instagram do jornal (@correio24horas), às 14h, abordará o Carnaval da Rainha e os projetos mais recentes, como a música Quando o Carnaval Chegar que tem participação de Gal Costa e celebra Moraes.

“Uma honra participar desse projeto do CORREIO junto com Marrom. A homenagem a Moraes é motivo de orgulho para mim! Mesmo nesse Carnaval virtual, tamo junto. Espero você no insta hoje, às 14h, e também no meu Carnaval virtual sexta-feira, às 20h30”, convida a cantora, fazendo referência à sua live de Carnaval que terá três horas de duração.

Empolgado com a convidada de hoje, Marrom diz que entrevistar Daniela é sempre uma coisa boa, “porque ela tem uma importância na história da axé music e não é Rainha por acaso”. “É uma artista que está sempre inovando. Você nunca viu um show de Daniela igual, um projeto igual, todo ano ela inovava. Entrevistar uma pessoa com todo esse currículo é uma grande coisa”, vibra Marrom.

Na terça-feira de Carnaval, às 14h, o colunista volta a falar em Moraes Moreira na live Os Carnavais de Moraes, que será apresentada com o jornalista Jorge Gauthier. O encontro virtual também terá participação de Daniela, além de Paulinho Boca de Cantor, Larissa Luz, Margareth Menezes e Márcio Victor. A transmissão tem apoio do E_Stúdio e ITS Brasil.

O Correio Folia em Casa segue até a Quarta-feira de Cinzas com uma série de ações como reportagens especiais, programas ao vivo e podcasts para ajudar o leitor a viver essa festa sem sair de casa. “Esse projeto é fundamental. Como se pode imaginar o baiano sem Carnaval? Foi um impacto para a cidade, o estado e o folião. Acho que esse projeto pelo menos ameniza um pouco, dá um ar de esperança”, elogia Marrom.

Leia também: Carnaval da Rainha acontecerá dentro de uma caixa mágica