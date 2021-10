Martagão Gesteira promove atividades e ações culturais no Mês das Crianças

Pacientes do Hospital Martagão Gesteira irão viver um mês inteiro de ações especiais para ressaltar a importância do apoio à causa da saúde da criança. Este outubro será o Mês das Crianças, evento que faz parte do calendário anual da instituição filantrópica que atende a mais de 80 mil pacientes de todo o estado, por ano.

Com lives, distribuição de brinquedos doados por parceiros, leitura de histórias e exibição de filmes, as ações seguirão todos os protocolos de segurança relativos ao combate do novo Coronavírus.

“O mês das crianças já é especial por si só, mas, para o Martagão, é uma oportunidade de dar visibilidade à causa e trazer a sociedade cada vez mais para perto do trabalho realizado por esse Hospital que, há 56 anos, é referência em pediatria em toda a Bahia. São mais de 500 mil atendimentos realizados por ano para pacientes de todo o estado”, afirma o presidente do Conselho de Administração da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (mantenedora do Martagão), Maurício Martins.

Dos pacientes do hospital, cerca de 50% são de famílias de baixa renda, igual ou inferior a um salário mínimo. Para ajudar a instituição, as doações podem ser feitas pelo telefone: (71) 3032-3773, pelo site da instituição, ou ainda através do pix, sem taxas, por meio da chave doeagora@martagaogesteira.org.br.

Programação

Nesta sexta-feira, 1º de outubro, as crianças receberam a visita do maestro Luciano Calazans, que fez apresentação musical, no ambulatório do Hospital.

No dia 8 de outubro, pacientes da oncologia vão assistir a exibição de filme no auditório. A ação faz parte do Dia do Voluntariado da Telefônica Vivo, que, numa parceria com o Martagão, também doou TV’s e tablets para uso nos leitos e contribuir, assim, com a humanização do tratamento.

Já no dia 23, ocorrerá o Dia D da campanha do McDia Feliz, que, este ano, ajudará o Hospital a manter, com o montante arrecadado, o programa de Transplante de Medula Óssea do Martagão. Para participar, basta ir a uma das unidades do McDonalds e comprar um Big Mac. A renda será revertida para hospitais que assistem a pacientes com câncer.

Na programação, haverá, ainda, distribuição de presentes com o ator Gabriel Tavares e voluntários do Hospital que, na semana do Dia da Criança, se fantasiam e distribuem presentes para os pacientes internados, entre outras atividades.

As ações servem também para validar um espaço de alegria, estimulando uma melhor adesão ao tratamento e minimizando impactos emocionais.