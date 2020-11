Martagão recebe doação de mais de 30 mil peças de artesanato da Setre 

Mais de 30 mil peças de artesanato foram doadas ao Martagão Gesteira pelo pela Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). O termo de doação será assinado na quarta-feira (25) na sede do Martagão. O hospital vai revencer o material e usará os recursos para suas necessidades.

Dentre os itens doados, estão almofadas, abajures, anéis, bolsas, bonecas, carteiras, chaveiros, colares, entre muitos outros. Com a venda do material, a expectativa é de arrecadar mais de R$ 250 mil para a instituição. O artesanato, que havia sido catalogado pela Coordenação de Artesanato da Setre, já começou a ser vendido na loja virtual e na Lojinha do Hospital.

“Essa doação é muito importante para nossa Instituição. São produtos feitos à mão por muitas pessoas, com muito amor, dedicação e carinho, valores que também tentamos cultivar no Martagão. Todo este movimento de solidariedade será revertido em atendimento hospitalar para milhares de crianças carentes do nosso estado. Somos muito gratos e estamos entusiasmados com este projeto”, diz Antônio Novaes, superintendente da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, mantenedora do hospital.

A intenção é expandir as formas de vendas. “O desafio agora é encontrar lojas parceiras para podermos alavancar as vendas dos 30 mil itens. Toda a renda obtida com os produtos será direcionada ao custeio do hospital, que luta incessantemente para manter suas contas equilibradas. Instituição filantrópica, 100% SUS, o hospital tem um déficit operacional importante e é com este tipo de doação que conseguimos dar prosseguimento às nossas atividades”, acrescenta o superintendente.

“O artesanato baiano, além da representatividade e expressão da nossa identidade, cultura e origem, dessa vez, vai cumprir também uma missão ainda mais nobre, que é contribuir para cuidar da saúde e da vida de crianças”, afirma o titular da Setre, Davidson Magalhães

Quem quiser ajudar o Martão também pode fazer doações.