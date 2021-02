Martelo Batido! Assembleia aprova venda do Palácio dos Esportes que vai virar hotel

(Divulgação)

Palácio dos Esportes será vendido para grupo hoteleiro

O Palácio dos Esportes, na Praça Castro Alves, vai mesmo ser transformado em hotel de luxo. A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou, na última quinta-feira (10), quase que por unanimidade (o voto contrário foi do deputado estadual Hilton Coelho (PSOL), o projeto de alienação encaminhado pelo governador Rui Costa para vender o imóvel para a inciativa privada. Agora, o projeto segue para sanção do chefe do executivo que, na sequência, fará uma licitação pública para venda do equipamento.



Licitação a caminho

Na edição da última quarta-feira (09), o Correio publicou matéria sobre a venda deste e de outros imóveis localizados naquela região e revelou o interesse do secretário estadual de turismo Fausto Franco de transformar a área num novo polo hoteleiro da cidade. Segundo o titular da pasta, o processo licitatório já está sendo elaborado e apenas empresas interessadas na aquisição do imóvel para empreendimento turístico poderão participar.



Fasano no páreo

A boca miúda sabe-se que a rede Fasano é a principal interessada no imóvel, mas o secretário diz que há outros grupos no páreo e que, segundo afirma, “ganha quem apresentar melhor proposta”, ou seja, o preço mais alto. De acordo com um executivo da Prima, empresa proprietária do imóvel que abriga a unidade da rede paulista na Praça Castro Alves, as tratativas entre as partes estão avançadas e que a ideia é construir uma passarela sobre a Rua Chile ligando os dois empreendimentos. A conferir.



Embasa na mira

O próximo alvo da Secretaria Estadual de Turismo naquela região, conforme o Correio já anunciou, é outro prédio em estilo art déco –também na Praça Castro Alves – que foi sede da Embasa e que está há décadas abandonado. “Nossa proposta é implantar um polo de luxo na área central de Salvador, juntando-se aos vizinhos Fera Palace e Fasano e valorizando o conjunto arquitetônico e cultural do Centro Histórico”, defendeu.



Acordo além-mar

Vale lembrar que integra esse “mix de produtos” o Palácio Rio Branco, que já foi sede do Governo da Bahia, que está sendo negociado com a rede de hotéis portuguesa Villa Galé.



(Foto:Valtério Pacheco/Divulgação)

Edinho e Wanda Engel comemoram 15 anos do Amado

Debutante I

O Amado está debutando. O restaurante comandado por Edinho e Wanda Engel está completando 15 anos de existência e o casal – que tem como sócio Flavio Bandeira – está preparando mil e uma ações para festejar a data. Além de uma campanha nas redes sociais intitulada Porque ser Amado é tão Bom!, está sendo preparado um cardápio especial com os clássicos da casa ao longo desta uma década e meia de funcionamento.

(Divulgação)

Flavio Bandeira, sócio do restaurante Amado

Debutante II

O ápice dos festejos do aniversário do Amado, ansiado pelos donos e ainda sem data definida, será um jantar com a participação de vários superchefs de cozinha. Mas esta celebração vai depender do controle da pandemia.

(Divulgação)

Lázaro Ramos estreia como diretor de longa em Medida Provisória

Em alta

O filme Medida Provisória, estrelado e dirigido pelo baiano Lazaro Ramos, continua colecionando prêmios nos festivais de cinema mundo à fora. Depois de faturar o de melhor Roteiro Original em Memphis, nos Estados Unidos, o longa será exibido hoje (16), no Festival SXSW, no Texas, também em território americano.



Homenagem póstuma

A Academia de Ciências da Bahia está encabeçando uma campanha para reativar, modernizar e rebatizar o Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia, no bairro do Imbuí, com o nome do professor e ex-governador do Estado Roberto Santos, falecido na semana passada. A campanha será lançada oficialmente no dia 26 de fevereiro com a participação de intelectuais e cientistas de renome nacional.

(Divulgação)

Cesar Romero se aventura na literatura





Novo caminho

O artista plástico César Romero está se aventurando em uma nova expressão artística. O feirense está lançando pela Amazon, o livro de minicontos Tempo Nômade. Em três línguas (português, inglês e espanhol), a obra reúne 32 textos e 132 ilustrações coloridas, tudo assinado pelo autor.