Martín passará por cirurgia e desfalcará Vitória por 6 a 9 meses

O Vitória confirmou na tarde desta segunda-feira (27), após um exame de imagem, a grave lesão do goleiro Martín Rodríguez. O uruguaio rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito.

Martín será submetido a cirurgia, que será realizada provavelmente na próxima segunda-feira, dia 3 de fevereiro. De acordo com o médico Wilson Vasconcelos, a previsão de ausência dele é de pelo menos seis meses. Considerando as variáveis de recuperação de cada atleta e ainda o período de reabilitação física, o médico explica que o desfalque pode se estender a até nove meses.

Se a recuperação ocorrer no prazo mínimo, o goleiro voltará à atividade no início de agosto, a tempo de disputar o segundo turno da Série B. A competição começa no dia 2 de maio. Na hipótese menos otimista, só retornará em novembro, já na reta final da competição.

O rubro-negro deve ir em busca da contratação de um goleiro para substituí-lo. Em entrevista coletiva após a partida com o Fortaleza, o técnico Geninho falou dessa necessidade: "Existe a possibilidade da lesão ser mais complicada. Se for isso, o Vitória precisará de outro goleiro".

Atualmente, Geninho tem apenas Ronaldo como opção para o gol no elenco principal. Ele deve ser o titular contra o Sport, no sábado (1º), em Recife, próxima partida da equipe pela Copa do Nordeste.

O técnico pode convocar também Lucas Arcanjo, titular do time de aspirantes, que disputa o Campeonato Baiano e enfrentará a Juazeirense na quarta-feira (29), às 19h30, no Barradão.

O uruguaio se lesionou no segundo tempo do empate em 0x0 com o Fortaleza, sábado (25), pela Copa do Nordeste. Thiago Carleto pisou acidentalmente no pé do companheiro, que girou o corpo sobre o joelho.

Martín Rodríguez tem contrato com o Vitória até o final deste ano. Ele foi contratado em julho de 2019, durante a Série B. O atleta de 30 anos defendia o Racing de Montevidéu.