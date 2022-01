Martinho da Vila cancelou ida ao Faustão após equipe detectar alto risco de covid

O cantor Martinho da Vila era presença esperada no programa Faustão na Band, mas cancelou sua presença duas horas antes da gravação, no dia 12. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, a saída se deu após a equipe do sambista não autorizar a participação após visitar o estúdio da Band, em São Paulo, onde a atração é gravada, e constatar "diversas falhas no protocolo de segurança contra a covid-19".

Uma pessoa da equipe que cuida de Martinho há três décadas conta que foi para o estúdio uma hora antes da passagem de som para ver se realmente seria seguro para o cantor de 83 anos participar da gravação.

A testemunha diz que foi informada que só entrava no estúdio quem tivesse feito um teste para a covid-19 no local, mas que não houve nenhum pedido para que ela mesma realizasse o exame ou apresentasse um resultado.

No palco havia mais de 20 músicos, a maioria sem máscara, assim como algumas pessoas que circulavam pelos bastidores. Alguns dos músicos não haviam testado para covid naquele dia, mas sim há 3 dias.

Além disso, soube que todos os convidados e apresentadores gravam sem máscara e o membro da equipe achou que a plateia aglomera muita gente para este momento da pandemia, com a explosão de casos de covid-19.

"Martinho respeita e gosta muito do Fausto e queria muito participar da gravação com ele e com Zeca Pagodinho, mas, nós de sua equipe, em decisão tomada com a gravadora, não autorizamos a ida dele à Band após ver que os protocolos de segurança contra a Covid não estavam sendo seguidos à risca naquele dia", afirmaram integrantes.

Faustão recebeu diagnóstico positivo para Covid-19 na quarta (19), dois dias após a estreia do programa, marcando seu retorno à emissora que o projetou, depois de passar 34 anos na Globo.

A coluna confirmou que Anne Lottermann, coapresentadora de "Faustão na Band", também recebeu o diagnóstico positivo para Covid-19 —ela está bem, sem sintomas.

Nos dois dias antes, Faustão, Anne e João Guilherme, filho de Fausto e também coapresentador da atração, gravaram, sem máscara, com Alexandre Pires, Seu Jorge, Luana Piovani, Mariana Rios e o ex-jogador de futebol Zé Roberto.

Em todas as gravações do programa, Faustão cumprimenta os convidados no palco com abraço, aperto de mão e beijo.

Jeitinho

A solução encontrada pela direção do programa para que a estreia tivesse mais convidados além de Zeca foi gravar em outro dia a participação de Alexandre Pires e Seu Jorge, que estava programada para ocorrer em um outro programa.

A junção das duas gravações fez com que o programa exibido tivesse alguns erros de continuidade, como João Guilherme aparecendo em alguns blocos com bigode e com a cara lisa em outros momentos.

Explicações da Band

A emissora enviou um comunicado onde diz trabalhar para aperfeiçoar os protocolos de segurança.

"Em decorrência do surgimento de novas variantes do coronavírus e o consequente aumento do número de casos positivos, a Band tem reforçado os protocolos de segurança. Para participação na plateia do programa 'Faustão na Band', foram implantados os seguintes protocolos médicos: aferição de temperatura na recepção; obrigatoriedade da apresentação de comprovante de vacinação; utilização mandatória de máscara de proteção; ainda como medida preventiva e visando assegurar a integridade de todos, a plateia conta com no máximo 50% de sua capacidade.

Apresentador, coapresentadores e bailarinas passam por testes de Covid-19 periodicamente.

Em caso de identificação de colaboradores que apresentem sintomas ou que tenham resultado positivo para Covid-19, há o protocolo de afastamento imediato do profissional, bem como o rastreamento e monitoramento das pessoas com as quais ele tenha tido contado.

É importante destacar também que a Band conta com 100% de seus profissionais e colaboradores com atestado de vacinação em dia."