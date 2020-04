Mas já? Mãe de Neymar está 'dando um tempo' com o novo namorado

Foto: Reprodução

Menos de um mês após o anúncio, o namoro entre Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, e o modelo Tiago Ramos pode ter chegado ao fim. Segundo o Meia Hora, o rapaz já voltou para a casa da mãe em Pernambuco, onde nasceu.

Reservado, Tiago não fala muito sobre a relação, mas, segundo o jornal, amigos acreditam que os dois estão só dando um tempo. Nadine foi muito pressionada pela família por conta da movimentada vida pregressa do namorado.

Pesou para a mãe do craque o fato de Tiago ter se relacionado com homens - fato que Nadine desconhecia até assumir publicamente o namoro, no último dia 11.

Tiago, inclusive, já circulava com uma aliança de compromisso na mão direita. Nadine e Tiago estavam morando na mansão dela, no condomínio Acapulco, no Guarujá, local onde geralmente Neymar passa o Natal. Pelo andar da carruagem, não foi dessa vez que o craque arranjou um padrasto.