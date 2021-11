Máscara só deixará de ser obrigatória com 100% da população vacinada, diz Bruno Reis

Ainda está longe de Salvador abandonar o uso obrigatório de máscaras. Somente com o avanço da vacinação é que essa questão será avaliada, afirmou o prefeito Bruno Reis nesta quinta-feira (11).

"Não cogito tirar a máscara enquanto não tiver 100% do público-alvo vacinado. Quando vacinarmos todo mundo com primeira, segunda e terceira dose, aí sim pódemos cogitar em tirar a máscara", afirmou o prefeito.

O prefeito declarou que é contra a retirada do uso obrigatório do equipamento em ambientes públicos. "Sou contra retirada de máscaras em ambientes públicos. Eu uso máscara, todos próximos a mim eu peço que usem máscaras para preservar as vidas", disse. Bruno também alertou que o equipamento é a melhor medida para diminuir a transmissão do vírus.

"A vacina é para evitar que as pessoas morram, mas não impede que elas fiquem doentes. A gente vê que as mortes estão em queda, mas o número de casos está estável. Tem dias que a gente não tem óbitos em Salvador, só confirmações de dias anteriores", disse.

Bruno afirmou ainda que o uso obrigatório da máscara deve ser uma das últimas medidas a ser flexibilizada. "Por que tirar a máscara agora se posso flexibilizar outras medidas antes?".