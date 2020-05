Máscaras de tecido: tire dúvidas sobre como fazer e que cuidados tomar

O uso de máscaras já se tornou obrigatório para todo mundo que quer andar pelas ruas de Salvador - além disso, a medida foi adotada em todo o território baiano também, após decreto estadual. Seja a pé, de ônibus ou de carro, quem sair de casa precisará estar protegido com o equipamento para evotar a proliferação do novo coronavírus.

As máscaras cirúrgicas sumiram das prateleiras das farmácias e estão sendo priorizadas para quem trabalha em hospitais, mas é possível se proteger de outras maneiras. O CORREIO vai tirar todas as suas dúvidas sobre que materiais usar, como confeccionar a própria máscara e quais cuidados tomar para que você fique realmente protegido com ela.

Recentemente, um vídeo tomou conta da internet por flagrar uma situação no mínimo diferente: barrada em supermercado por estar sem máscara, uma mulher tirou a calcinha que estava usando e colocou no rosto para conseguir fazer as compras em uma loja no Rio de Janeiro.

Para que ninguém precise repetir a medida inusitada o CORREIO preparou um passo a passo de como fazer a própria máscara usando apenas um pedaço de tecido e dois elásticos de cabelo. A reportagem conversou, ainda, com especialista para saber quais cuidados tomar na hora de fazer e usar o acessório. Veja abaixo as respostas da médica infectologista Clarissa Ramos.

COMO FAZER SUA PRÓPRIA MÁSCARA

Você vai precisar de um pedaço de tecido e dois elásticos de cabelo. O tecido deve ser suficientemente grande para cobrir boca e nariz confortávelmente.];

Dobre o tecido ao meio duas vezes para que máscara tenha pelo menos duas camadas de proteção;

Pegue o elástico e passe de um lado do pano dobrado e depois repita o processo do outro lado com o segundo elástico, deixando os elásticos equidistantes;

A parte de pano que ficou para fora dos elásticos, nas pontas, dobre em direção ao centro dos dois lados;

Puxe os elásticos para que eles se sobressaiam e acomode a máscara sobre o nariz e a boca passando os elásticos por trás das orelhas.

OS CUIDADOS COM A MÁSCARA

Respostas da médica infectologista Clarissa Ramos.

1. Como a máscara precisa ser e como usa-lá?

Independente de qual tecido ou material, a máscara deve cobrir o nariz e a boca adequadamente e precisa ter tiras laterais que fiquem atrás da orelha, pois é nesse local que ela será manipulada. Uma vez colocada, a máscara não deve ser tocada na parte principal da máscara, mas se isso for feito a pessoa deve higienizar as mãos imediatamente antes de tocar em qualquer outra superfície.

2. O que não fazer?

Uma vez colocada a máscara só deve ser retirada pelas tiras laterais para ser lavada ou descartada a depender do material. Não deve ser manuseada uma vez que está no rosto, e não deve ser deixada pendurada no pescoço ou em uma das orelhas, por exemplo.

3. Para as máscaras de tecido, qual a melhor forma de fazer?

O algodão é o tecido mais utilizado. Seja qual for o tecido, é preciso que a máscara tenha pelo menos duas camadas para que possa funcionar como barreira Outro material bom, se a pessoa for fazer com costura é o TNT (tecido não tecido).

4. É possível fazer com roupa ou pedaço de tecido antigo que a pessoa tenha em casa?

Respeitando as duas camadas, a pessoa pode fazer mesmo com um tecido mais velho, o importante é que a pessoa tenha uma barreira mecânica, e é melhor utilizá-la do que sair sem. Importante também que o tecido esteja limpo.

5. Qual a forma correta de higienizar?

Não há um consenso nisso. O órgão americano de vigilância recomenda a lavagem com água e sabão, inclusive podendo lavar na máquina, com outras peças de roupa. O Ministério da Saúde já orienta que a máscara seja colocada de molho na solução com água sanitária por dez minutos e só depois seja feita a lavagem com água e sabão.

6. Como saber a vida útil da máscara? Quantas vezes pode ser lavada?

A máscara de tecido é usada como barreira mecânica, então a lavagem pode seguir sendo feita enquanto o tecido não estiver desgastado a ponto de ter fissuras que deixem exposta alguma área entre o nariz e a boca. Sabendo que quanto mais lavada mais o tecido fica desgastado.

7. Quantas máscaras cada pessoa deve ter? Qual a hora de trocar?

O ideal é que cada pessoa tenha entre três e quatro máscaras, principalmente quen segue trabalhando na rua. Inicialmente o protocolo era utilizar a máscara por quatro horas, mas agora já tem instituições aumentando para seis horas.

8 Por que usar máscara?

A nível populacional, a máscara é usada como proteção ao outro. Mesmo sem filtro, como é a máscara de tecido, ela atua como barreira mecânica para evitar que gotículas contaminadas se espalhem e entrem em contato com outras superfícies ou pessoas.

*Com orientação da subeditora Clarissa Pacheco