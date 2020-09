'MasterChef 2020': com marmita, Edson é o vencedor do 9º episódio

Edson foi o vencedor do 9º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, exibido na noite de terça-feira, 8. Na prova derradeira, o participante entregou uma marmita com rabada, purê de mandioquinha, arroz, farofa com bacon e cenouras assadas, que rendeu elogios dos jurados.



Após a degustação, Henrique Fogaça deu os parabéns para Edson. A marmita estava "muito boa" na visão de Paola Carosella. Jacquin avaliou o prato como "muito gostoso".



"Eu nunca ganhei uma competição na minha vida. Significa muito para mim isso aqui. Agora acho que vai. Vou continuar cozinhando, não vou parar. Meu Deus do céu, estou muito feliz!", comemorou o campeão.



Sobre os outros finalistas, Paola comentou: "Vocês são uma turma tão linda. Vontade de dar um prêmio para cada um de vocês pelas suas individualidades. São todos diferentes e representam muita gente desse Brasil. Todos cozinharam bem".



MasterChef 2020

Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, a Band definiu que hajam oito novos participantes a cada programa.



O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada.



No 1º episódio, o vencedor foi Hailton .No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.



Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo. O 8º episódio foi vencido pela policial militar Karoline.