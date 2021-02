Mata de São João: idosos de 87 a 89 anos serão vacinados em domicílio

A partir desta segunda-feira (8), os técnicos da Secretaria de Saúde de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, irão imunizar os idosos com idades entre 87 e 89 anos contra a covid-19. A vacinação será feita em domicílios, por todo o município.

De acordo com a secretária de Saúde Tatiane Rebouças, a determinação dos públicos é do Ministério da Saúde. Nas duas semanas anteriores Mata de São João vacinou os idosos com mais de 90 anos e 60% dos profissionais de saúde.

“As quantidades de vacina que recebemos até agora não são as satisfatórias, para termos uma imunização mais veloz. Mas é o que tem sido possível. É o que todas as cidades brasileiras têm recebido”, explica Rebouças. “Essa dificuldade não é só do nosso município, mas de todo o Brasil e de todo mundo. Por isso temos que ter paciência e nos cuidar”, recomenda.

Prevenção e combate

Paralelo ao processo de vacinação, Mata de São João segue desenvolvendo ações de combate e prevenção ao coronavírus. Além da fiscalização para o cumprimento das regras de distanciamento sociais e dos tratamentos, o município adquiriu 500 testes PT PCR na semana passada.

Os testes proporcionarão mais velocidade na identificação dos pacientes infectados e mais abrangência de testagens. O PT PCR é o mesmo tipo de exame feito pelo Laboratório Central da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Lacen), que realiza os diagnósticos para todos os municípios baianos, seguindo protocolos do Ministério da Saúde. As informações são da assessoria da Prefeitura de Mata de São João.