Mata de São João tem 65% dos pacientes com covid curados e nenhum hospitalizado

Entre as principais cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS), Mata de São João é uma das que mais se destaca com as ações de prevenção, combate e controle da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na tarde deste sábado (6), a cidade, de 46 mil habitantes, já teve 370 casos notificados. Destes, 282 foram descartados, 54 deram positivos e 34 estão em monitoramento.

Porém, o fato que mais chama a atenção, além de não haver registros de mortes e hospitalizações, é que dos 54 pacientes infectados, 35 já estão curados. Ou seja, 65%. Esses dados resultam de uma série de ações, protocolos e medidas, criados para informar, proteger e tratar a população. Uma delas é a realização de testes, com recursos próprios do município, para diagnosticar os pacientes avaliados como suspeitos pelos médicos.

Na grande maioria dos municípios brasileiros, as testagens são feitas exclusivamente pelas secretarias de saúde dos estados, com testes RT-PCR (do inglês reverse-transcriptase polymerase chain reaction). De acordo com protocolos do Ministério da Saúde, os estados só testam pacientes hospitalizados em estado grave, gestantes, idosos e portadores de doenças associadas.

A realização dos testes rápidos e RT-PCR diretamente pelo município, que começaram no início de maio, possibilita ações mais objetivas no combate e na prevenção ao vírus. “Desde quando contratou o Instituto de Ciências da Saúde (ICS), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), para testar todos os pacientes suspeitos de contaminação com o coronavirus, independente da gravidade dos sintomas, a Secretaria de Saúde de Mata de São João passou a ter mais eficiência na gestão dos casos” explica o Prefeito Marcelo Oliveira.

Protocolos de testagem

Em Mata de São João, o paciente que apresenta sintomas da covid-19 deve ir a um posto do Programa Saúde da Família (PSF), onde passa por uma avaliação médica. Seguindo os protocolos de tratamento e de avaliação estabelecidos pelo Ministério da Saúde, para ver se há necessidade do teste, o profissional médico determina a necessidade de fazer os testes.

“Nesse caso, existem duas opções. O teste rápido, para os pacientes que estão há mais de cinco dias com sintomas, ou o RT-PCR, para os pacientes que estão com sintomas há mais de três dias. Em qualquer caso, não havendo sintomas graves, o paciente é orientado a permanecer em casa, em isolamento absoluto, até o resultado dos testes”, detalha a secretária de Saúde de Mata de São João Tatiane Rebouças. Se o resultado for positivo para a covid-19, o paciente e todos aqueles que residem no mesmo imóvel, são orientados a permanecerem em isolamento por 14 dias.

A coleta da amostra do exame rápido é feita nos postos de saúde e a coleta para RT-PCR é feita no Hospital Mnicipal Eurico Goulart de Freitas. No litoral do município, o paciente também faz o teste rápido no posto de saúde onde foi atendido. Se for testado pelo RT-PCR, a coleta é feita em casa, por uma equipe da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura.

Planos de combate à covid-19

A gestão municipal de Mata de São João se preparou para enfrentar a pandemia da covid-19 antes mesmo do vírus chegar à Bahia. Mobilizou a população e todos os técnicos e profissionais da Rede de Municipal de Saúde, instituiu medidas drásticas de isolamento social, equipou postos e o Hospital Municipal, para garantir que o menor número possível de pessoas sejam infectadas.

Por meio de decretos, a prefeitura criou uma série de medidas de isolamento social, para preservar a vida da população. Determinou fechamento parcial do comércio, espalhou barreiras sanitárias pela cidade para aferir temperatura corporal, obrigou o uso de máscaras de proteção, criou diversos procedimentos de distanciamento nos comércios e nas áreas públicas e está assistindo, com cestas básicas, máscaras, entre outros benefícios, a população que mais precisa.

“Tivemos que tomar medidas severas de isolamento social, mas extremamente necessárias para proteger a saúde das pessoas. Medidas que doem muito na gente, na população, nos empresários e nos trabalhadores da cidade, mas que estão salvando muitas vidas”, pontua o prefeito Marcelo Oliveira