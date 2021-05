Mata de São João tem mais de 20% da população vacinada contra a covid-19

Dados de vacinação da Secretaria de Saúde de Mata de São João apontam que o município conseguiu vacinar 20,3% da população contra a covid-19. Até a manhã dessa sexta-feira hoje (21), 12.975 doses foram aplicadas, sendo que 9.381 pessoas receberam a primeira dose e 3.483 já cumpriram as duas fases da imunização.

Os números de pessoas vacinadas em Mata de São João superam, em percentual, os da Bahia e do Brasil. O Estado vacinou 2.789.404 pessoas, o que corresponde a 18,4% da população. No Brasil, foram 37.937.840 imunizações no mesmo período, o que corresponde a 17,97% dos brasileiros.

Já em comparação a algumas cidades vizinhas, Mata está bem à frente. Camaçari, por exemplo, imunizou apenas 9,4% da população, enquanto Dias D’Ávila e Pojuca imunizaram 12,7% e 14,5%, respectivamente.

O prefeito João Gualberto explica que a logística e a organização da rede municipal de Saúde contribuem para o rápido cumprimento de todas as metas de vacinação, a cada etapa.

“A cobertura de 100% da população e a nossa estrutura na atenção básica são fundamentais para uma imunização rápida e eficiente”, explica Gualberto.

“As pessoas se vacinam nos postos onde estão cadastradas e muitas vezes nossos agentes de saúde e técnicos é que vão até o cidadão, a depender das dificuldades dele. Isto é possível porque temos todas as informações de cada matense”, detalha o gestor.

A secretária de Saúde do Município Tatiane Rebouças salienta que a estrutura de vacinação já existente no município vem atendendo a demanda contra a covid com muito sucesso.

“Um dos fatores que tornam a nossa imunização eficiente e nos tem permitido bater todas as metas é já termos profissionais aptos e conhecedores da nossa estrutura de saúde e da nossa população”, diz Rebouças.

“Enquanto muitas cidades tiveram que contratar equipes extras para a campanha de vacinação, nós já estávamos prontos”, detalha. “E tenham certeza que só não vacinamos 100% da população ainda devido a dificuldade de enviar vacinas para os municípios, por parte do Ministério da Saúde”, garante a secretária.