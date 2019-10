'Matei para salvar minha vida', diz cunhado de Ana Hickmann

Gustavo Correa, cunhado da apresentadora Ana Hickmann, matou com três tiros na nuca Rodrigo Augusto de Pádua, que se dizia fã da loira e invadiu o hotel em que ela estava em Belo Horizonte. Em setembro, Correa foi absolvido em segunda instância da acusação de homicídio doloso, com entendimento que agiu em legítima defesa. Como O Ministério Público não recorreu, o caso será arquivado.

"Eu matei pra salvar a minha vida. E já disse outras vezes que eu não mudaria uma vírgula do que eu fiz", afirma em entrevista à revista Época.

O empresário conta que nunca se sentiu totalmente confiante de que seria inocentado. "Eu nunca tive confiança de ir a júri popular, por exemplo. Já tivemos casos escabrosos que o placar do júri foi de quatro a três. Eu sei o que se passa na minha cabeça, não na dos outros", diz.

Ele conta que hoje seu sentimento é de alívio, mas logo no dia "até senti um pouco de ódio ainda por ter passado por tudo isso". O empresário conta que ainda sente certa indignação por conta dos três anos de desgaste emocional, financeiro e físico. Diz ainda que a situação foi um peso grande também para os pais, que têm quase 80 anos.

"Eu sempre fiquei muito indignado pelo fato da Justiça desconsiderar todas as provas contundentes e se basear em achismo da parte do promotor. Eu sequer evadi do local, nem fui no hospital ver minha esposa que foi internada. Ficamos a mercê de uma única pessoa do MP que desconsiderou fatos. Ninguém é obrigado a aceitar a minha palavra, mas havia provas técnicas", explica, criticando a decisão do MP de denunciá-lo.

O empresário diz que entre gastos jurídicos e a internação da mulher, Giovanna, que foi baleada no atentado e ficou 25 dias internada, ele teve custos de cerca de R$ 1 milhão.

Embora diga receber mais apoio que críticas, Gustavo conta que discute com os que deixam comentários negativos. Diz ainda que muitos ataques são por conta do apoio da sua família à candidatura de Jair Bolsonaro, hoje presidente.

"Antes das eleições eram 99% das pessoas ao meu lado, depois já virou uns 90%. Na minha última absolvição um rapaz postou na minha rede social que eu devia estar preso. Era um modelo, petista, expus ele nas redes sociais, falei com a agência que ele trabalhava e ele foi demitido. Eu acabei de ser inocentado por três desembargadores e ele vem falar que eu tenho que estar preso? As pessoas não sabem a dor do outro. A internet está deixando as pessoas covardes", afirma.

Para Gustavo, o desarmamento não resolve a violência. Ele cita que a arma que usou não era dele - e o suspeito tinha comprado no mercado negro. "Isso vai continuar acontecendo".

Sobre a família do invasor, Gustavo diz que entende o sofrimento. "Eles têm o direito de sentir dor, com certeza o pai e mãe dele não o criaram para isso". Apesar disso, cita a irmã do rapaz. "Ela mencionou meu nome me chamando de assassino nas redes sociais, e agora vai ter que responder na Justiça por isso".