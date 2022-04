Material altamente inflamável dificulta combate a incêndio na Codeba, diz Bombeiros

O galpão que foi atingido por um incêndio na Codeba, no bairro do Comércio, abrigava uma carga de celulose, material extremamente inflamável. Por causa disso, o trabalho dos bombeiros para conter as chamas tem sido difícil.

"É um material bastante inflamável e isso dificulta o nosso trabalho. Há a dificuldade de acessar o local pelo risco de desabamento e é difícil combate devido ao seu material combustível. O que fizemos foi isolar o incêndio para fazer o melhor combate", explicou o coronel Adson Marchesini, comandante-geral do Corpo de Bombeiros.

Material altamente inflamável dificulta combate a incêndio na Codeba, diz Corpo de Bombeiros



Uma força-tarefa entre bombeiros, brigada de emergência do Porto Organizado de Salvador e Defesa civil foi montada para atuar no incêndio. Em nota, a Codeba informou que o incêndio começou na parte Sul do Armazém 3 da companhia, durante a madrugada. Parte da carga

já foi retirada e acondicionada em outro armazém, de acordo com a Codeba.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. De acordo com o coronel Marchesini só após o controle das chamas será possível realizar uma perícia para identificar o que causou o incêndio. "Ainda é cedo", disse.

O incêndio é considerado de médio porte pelos bombeiros. "As chamas chegaram a seis metros de altura, ultrapassando o teto. A estrutura conseguiu se manter em pé até às 06h. Quando começaram os jatos d'água as paredes contraíram e começaram a desabar", disse o engenheiro da Codesal, João Carlos Palma.

Combate

Dez viaturas do Corpo de Bombeiros estão atuando no combate às chamas. São 40 bombeiros atuando diretamente na ocorrência. Devido à extensão do incêndio, três navios rebocadores estão usando uma bomba para sugar a água do mar para tentar controlar o fogo. A força da água é tamanha que está atingindo outros prédios da avenida, que estão tendo a estrutura danificada.

Com o incêndio, parte do teto desabou. Não há registro de feridos. O trânsito foi interditado em parte da Avenida da França.

Em nota, a Defesa Civil informou que está apoiando a operação de controle ao fogo e interditou a área que faz limite à estrutura que foi atingida pelo incêndio. Após o rescaldo, a estrutura passará por vistoria.