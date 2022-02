Mateus Aleluia lança espetáculo inspirado em exposição de Mario Cravo Neto

Compositor, percussionista, cantor e contador de histórias, Mateus Aleluia (1943) é nome central da música brasileira. Em suas obras, o artista, nascido em Cachoeira (BA), aproxima os sons sagrados dos terreiros de Candomblé aos ritmos dos sambas de roda, além das tradições de Angola, país onde viveu por cerca de 20 anos. Os sons, as cores e as ancestralidades evocados pela produção de Mateus podem ser conferidos no espetáculo audiovisual Espíritos sem nome, que o Instituto Moreira Salles acaba de lançar em seu canal de YouTube.

Ao longo do vídeo, com duração de aproximadamente 50 minutos, o cantor interpreta músicas de diferentes fases de sua carreira, tendo como inspiração a exposição do fotógrafo baiano Mario Cravo Neto (1947-2009), em cartaz até 24 de abril no IMS Rio.

Este é o segundo vídeo da série Instantâneas: a música em foto, que promove aproximações entre a música e a fotografia, duas áreas de grande atuação do IMS. A cada edição, são apresentados espetáculos em diálogo com mostras em cartaz nos centros culturais do IMS. O primeiro, lançado no ano passado, trouxe a artista Filipe Catto, com participação de Maria Alcina, entre outros convidados.

Após a estreia, os vídeos permanecem disponíveis no YouTube e no site do IMS, com acesso gratuito.