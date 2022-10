Matheus Bahia comemora retorno e pede voto de confiança pelo acesso

Apesar da frustração pelo empate no fim com o Guarani e a não confirmação do acesso à Série A, pelo menos um jogador do Bahia pôde ficar feliz na Fonte Nova. Depois de mais de 60 dias, o lateral Matheus Bahia voltou a atuar pelo Esquadrão. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Bugre.

“Eu estava focado em ajudar o grupo, fiz de tudo para voltar antes, era importante para mim e para o grupo. Busquei evoluir e me dedicar ao tratamento. Saio muito triste pelo resultado do empate, mas em parte feliz pelo meu retorno”, disse o lateral.

“Era o processo, não poderia, depois de 60 dias, voltar em um jogo de 90 minutos. Voltei na hora certa, estou focado no meu condicionamento físico e pensando no próximo jogo. Na pior das hipóteses a gente pode empatar, mas vamos para ganhar. Temos que fazer uma semana tranquila e focar no próximo jogo porque esse não volta mais”, completou.



Questionado sobre a fase ruim que o Esquadrão vive dos tropeços nos momentos cruciais da Série B, Matheus Bahia diz que para ele, a ansiedade para conquistar logo o objetivo tem atrapalhado a equipe.

“Acho que a ansiedade pelo cenário que a gente tinha hoje para conseguir o acesso, mas é trabalhar na semana para jogar bem contra o CRB e garantir o acesso”, conta.

Matheus Bahia diz ainda que tem confiança no acesso e que o torcedor precisa acreditar no Esquadrão até o último minuto.

“Acho que a torcida do Bahia sabe como é o Bahia, até a última gota. Tem que confiar na gente, sei que o torcedor está chateado, mas tem que vir com a a gente. Precisamos de todo mundo”, finalizou.