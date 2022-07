Matheus Bahia lamenta chances perdidas em empate com o CRB: 'Acabamos com os caras'

O duelo contra o CRB teve gosto de frustração para o Bahia. Atuando na Fonte Nova, o tricolor saiu na frente, mas levou o gol no segundo tempo e ficou no 1x1 com o time alagoano.

Ao fim da partida, o lateral Matheus Bahia lamentou as chances perdidas pela equipe e o vacilo no gol marcado pelo volante Claudinei. Para ele, o Esquadrão falhou na hora de concluir as jogadas.

"Pecamos no último terço. Fizemos um jogo onde acabamos com os caras de todos as formas, mas não conseguimos concluir. Temos que trabalhar. A gente sabia que íamos ter esse momento de conturbação no campeonato. É levantar a cabeça e vencer o Cruzeiro lá dentro", disse ele.

Com o empate com o CRB, o Bahia chegou a quatro jogos sem vencer na Fonte Nova pela Série B. O time tropeçou ainda nas derrotas para Novorizontino e Chapecoense, e no empate com o Grêmio.

Se a Copa do Brasil for levada em consideração, sobe para cinco o número de partidas sem vencer em casa, já que o time caiu diante do Athletico-PR, por 2x1, pelas oitavas de final.

O Bahia se prepara agora para atuar fora de casa. Sábado (23), o time visita o líder Cruzeiro, às 16h, no Mineirão, pelo jogo que abre o returno da Série B.