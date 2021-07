Matheus Bahia marca no segundo tempo e tricolor bate Juventude

A chuva que caiu em Salvador não atrapalhou os planos do Bahia. Na noite desta quarta-feira (7), o tricolor não fez um jogo de encher os olhos, mas conseguiu o suficiente para vencer o Juventude por 1x0, no estádio de Pituaçu, e embalar a segunda vitória consecutiva na Série A.

O gol do triunfo tricolor foi marcado pelo lateral esquerdo Matheus Bahia, aos 33 minutos do segundo tempo, em lance que teve a participação do meia Thonny Anderson.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 17 pontos no Campeonato Brasileiro e subiu para a quinta colocação. O Juventude estacionou nos 12 pontos e é o 12º colocado.

O próximo compromisso do Bahia no Brasileirão será neste sábado (10), quando visita o São Paulo, às 19h, no estádio do Morumbi.

SEM INSPIRAÇÃO

Além do retorno de Rossi no ataque, Dado Cavalcanti optou pela manutenção do volante Jonas e deixou Patrick no banco. Quando a bola rolou, o que se viu foi um primeiro tempo morno.

As duas equipes começaram o duelo disputando o jogo no meio-campo. Aos poucos o Bahia foi assumindo o controle do jogo. O tricolor, no entanto, tinha certa dificuldade para penetrar a área adversária. Tanto que a melhor chance na primeira etapa veio depois de uma saída errada do Juventude. Rossi chutou forte, mas Marcelo Carné fez a defesa.

Do outro lado o time gaúcho tentava trabalhar as jogadas, mas quase não assustava o Esquadrão. O volante Matheus Jesus arriscou de fora da área, mas o chute saiu fraco e Teixeira fez a defesa.

O Bahia voltou a aparecer no ataque nos minutos finais. Aos 44, Juninho não conseguiu dominar a bola cruzada na área e perdeu boa oportunidade para finalizar.

BAHIA SALVA

Diante da fraca atuação ofensiva do tricolor, o técnico Dado Cavalcanti decidiu mudar e voltou para o segundo tempo com Maycon Douglas na vaga do meia Thaciano.

Apesar da mudança, quem teve a primeira boa chance para abrir o placar foi Rodriguinho. Aos quatro minutos, a defesa do Juventude afastou mal e a bola sobrou para o meia. Dentro da área, ele pegou mal na bola e mandou para fora.

Com o Juventude tentando ocupar os espaços no campo ofensivo, o Bahia passou a ganhar terreno para explorar as jogadas de velocidade. Aos 12 minutos, Matheus Bahia disparou pela esquerda. Dentro da área, o lateral foi desarmado na hora do cruzamento.

O Bahia seguia o panorama de se manter presente no ataque, mas faltava acertar no passe final para deixar os homens de frente em condições de fazer o gol. Dado então sacou Rodriguinho e colocou Thonny Anderson em campo. A mudança deu certo.

Na primeira participação, Thonny iniciou a jogada no meio-campo e depois do bate e rebate dentro da área, deu passe para Matheus Bahia chutar cruzado e estufar as redes, abrindo o placar para o Bahia aos 33 minutos.

Com a vantagem garantida, o Bahia passou a administrar o resultado. No campo molhado de Pituaçu, O Juventude chegou a criar duas boas jogadas nos minutos finais. Mas o placar seguiu mesmo sem alteração e o Esquadrão apenas esperou o apito final para comemorar mais um resultado positivo no Brasileirão.





FICHA TÉCNICA

Bahia 1x0 Juventude - Campeonato Brasileiro (10ª rodada)

Local: estádio de Pituaçu

Gols: Matheus Bahia, aos 33 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Thaciano e Daniel (Bahia); Paulinho Bóia

Arbitragem: Douglas Marques das Flores, auxiliado Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (trio de São Paulo)

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Luiz Otávio, Juninho e Matheus Bahia; Jonas (Patrick), Daniel (Lucas Araújo) e Thaciano (Maycon Douglas); Rossi (Oscar Ruiz), Gilberto e Rodriguinho (Thonny Anderson). Técnico: Dado Cavalcanti.

Juventude: Marcelo Carné, Michel, Vitor Mendes, Rafael Foster e William Matheus; Elton, Jadson (Bruninho), Matheus Jesus e Wescley (Fernando Pacheco); Paulinho Bóia (Sorriso) e Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos.