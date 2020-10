Matheus Frizzo e Thiago Lopes são os novos reforços do Vitória

O Vitória anunciou na manhã desta quarta-feira (28) a contratação de dois reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do volante Matheus Frizzo e do meia-atacante Thiago Lopes. Os jogadores já estão na Toca do Leão. O contrato é válido até o final do torneio nacional.

Thiago Lopes completou 24 anos na terça-feira (27). Revelado pelo Coritiba, ele também defendeu o Londrina com vínculo de empréstimo em 2017. Na atual temporada, o meia-atacante trabalhou com o técnico Eduardo Barroca, no Coxa, time pelo qual entrou em campo 19 vezes este ano e marcou dois gols.

O volante Matheus Frizzo tem 22 anos e estava no Atlético-GO. Nesta temporada, ele entrou em campo cinco vezes pela equipe goiana, sempre no decorrer das partidas. Ele passou pelas categorias de base do São Paulo e se profissionalizou no Grêmio, mas não se firmou na equipe gaúcha.